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Суспільство та люди

Понеділок — день важкий: у податковій нагадали підприємцям які звіти потрібно обов'язково здати 20 грудня

13:34 18 грудня 2021
Податкова звітність

В Україні, де раніше змінили Порядок обліку товарних запасів, який мають вести фізичні особи-підприємці, Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує всім платникам податків, що 20 грудня 2021 року — це граничний термін подання податкової звітності за листопад 2021 року.

Так, до цієї дати треба подати такі документи:

податкову декларацію з ПДВ;

декларацію акцизного податку;

податкову декларацію рентної плати (місячної) з розрахунком:
- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

Згідно з нормою (п. 49.20 ст. 49) Податкового кодексу України, у разі якщо останній день строку подання податкової декларації пипадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

У відомстві запропонували кожному великому платнику податків скористатися онлайн-сервісом «Електронний кабінет платника податків» за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/, який надає можливість підготовки та подання до контролюючих органів електронної звітності та листування з контролюючим органом, що є вкрай важливим в період введення додаткових обмежувальних заходів, направлених на запобігання поширенню COVID-19.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у центрі Києва протестували підприємці, які вимагали від депутатів ухвалити закон про відстрочення застосування касових апаратів на рік, до 1 січня 2023 року.

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