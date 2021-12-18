Вітання і листівки зі щирими побажаннями до Миколая

19 грудня відзначають День Святого Миколая, пам’ять про якого зберігається у католиків і православних. За переказами, він звершив багато чудес за життя і після смерті.

Перші згадки про вшанування святого датуються VI століттям. Мощі Миколая у 1087 року перенесено з Мири (де він жив і помер) до Барі в Італії. В багатьох країнах Європи на основі історії життя єпископа Миколая Мирлікійського створили образ Святого Миколая, який приходить до дітей у грудні і обдаровує їх. Культ святого Миколая поширився з Європи і до України. Усе життя св. Миколая було сповнене благодіяннями та чудесами, тому його вважать чудотворцем, захисником дітей, заступником бідних, покровителем мандрівників, пекарів, торговців, моряків тощо. Святого називають Микола (й), Миколай Чудотворець, Миколай Миролікійський, Миколай Мирський, Миколай Мирійський, Миколай з Барі. День святого Миколая у нас називають ще Днем Миколи, Зимового Миколая.

За переказами, Миколу зображали старцем з ликом, наповненим святості і благодаті Божої. Церква прославляє Миколу Чудотворця як помічника усім, хто опинився в біді. Існує багато легенд про доброго Святого. Наші пращури вважали Миколая другим після Бога, тому що святий завжди вважався милостивим заступником від бід і нещасть, давав їжу голодним, підтримував бідних, з'являвся там, де потрібна була допомога.

Миколая всі знали як доброго і щедрого. Він зробив багато добра за своє життя, особливо людям, які зазнали лиха на воді, а від Бога отримав дар чудотворення. І завжди мореплавці, козаки, мандрівники брали з собою в дорогу образ Миколая Чудотворця. Люди завжди вірили, що стоїть тільки помолитися святому, як він не омине нужденних. А старі люди казали: «Навіть коли від тебе відвернуться Бог і всі святі, все ж помолися Миколаю, щоб допоміг».

З давніх часів День Святого Миколая наші пращури святкувався весело. Після служби Божої влаштовували гостину, вшановували Миколаїв і Миколайовичів, яким зранку в церкві співали «многая літа». Цього дня, хоч і піст, невелике святкування все ж відбувалося, дозволялося навіть вживати рибу, а не тільки каші й овочі.

Діяння доброго чудотворця Миколи зробили його найважливішим з святих і стали причиною появи багатьох легенд, пісень і віршів.

В День святого Миколая можна вітати насамперед Миколаїв і Миколайовичів, та й усіх знайомих і родичів, даруючи їм добрі і щирі слова:

Хай Миколай принесе до хати

Щастя та здоров’я багато,

Від рідні теплі поцілунки

І багато солодких подарунків!

***

Бажаю, щоб подушка була набита щастям!

А вдома нехай не буде відбою від тепла!

І хай в житті твоєму настане казка,

Прекрасна, світла та ясна!

Моє серце тобі радості бажає

У день Святого Миколая



***

З днем Миколая вас вітаю,

І здійснення мрій побажаю.

Зичу, щоб вас ангел беріг,

І щоб кожного дня над тобою був оберіг.

***

День Святого Миколая

Принесе нам благо, знаю.

У храмі свічки запалюють,

І Святого всі згадують.

***

Хай набита хата буде щастям!

Бажаю злагоди, тепла!

І у житті нехай настане казка,

Така чудова і ясна!



***

Вітаю з Днем святого Миколая! Нехай він завжди буде присутній у твоєму житті і направляє тебе на вірний шлях, який приведе до найприголомшливіших відкриттів. Бажаю міцного здоров'я і довголіття. І нехай Святий Миколай оберігає тебе від усіх життєвих негараздів.

***

День Святого Миколая — дивовжне свято, здатне наповнити теплом і подарувати любов навіть у холодні грудневі дні. Нехай Микола дарує тобі безліч солодощів, але не варто забувати, що в житті чекають і засмучення. Бажаю тобі бути щасливим і наповнювати щастям людей. Нехай тебе оточують ті, хто бажає світу і любові.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали, чому святого Миколая вважали другим після Бога.

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