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Суспільство та люди

З Днем адвокатури України: стильні привітання та листівки

14:44 19 грудня 2021
день адвокатури

19 грудня своє професійне свято відзначають українські адвокати. День адвокатури України з'явився у календарі 2002 року. Дату обрали, оскільки десятьма роками раніше — 19 грудня 1992 р. — було ухвалено закон «Про адвокатуру», базовий документ для працівників юридичної галузі.

Багато адвокатів вважають не випадковим той факт, що їхнє професійне свято збігається з Днем святого Миколая. Місія адвоката — як і у чудотворця із Мір Лікійських — захищати тих, хто потрапив у біду та незаслужено скривджених, відстоювати правду та справедливість.

Щиро вітаємо з Днем адвокатури тих, хто не злякався ні величезної праці, ні відповідальності. Бажаємо справедливих суддів, адекватних опонентів, задоволених клієнтів.

Бажаємо нових зльотів та максимальних висот у вашій професії. Нехай не зупиняється ваше професійне зростання і не вичерпається бажання відстоювати справедливість.

Бажаємо сил у нелегкій, але такій потрібній правозахисній діяльності! Цікавих вам справ та нових перемог!

Вітаємо з професійним святом усіх адвокатів за покликанням. Нехай найскладніші справи завершуються вашим успіхом. Бажаємо нових досягнень та зміцнення репутації справжніх профі.

Бажаємо, щоб повага стала вашою супутницею у благородній місії відстоювати непорушність законів. Енергії вам, моральних та фізичних сил на шляху до нових перемог.

Нагадаємо, раніше було опубліковано календар свят та урочистих дат на січень 2022 року.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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