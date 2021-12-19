Одесити потрапили до Книги рекордів України з найбільшим різдвяним штоленом

В Одесі в День Святого Миколая встановили ще один національний рекорд — у категорії «Кондитерські вироби. Розміри». Це сталося на ярмарку в Кафедральному соборі Святого Павла, де представили різдвяний кекс — штолен — вагою 92 кг. Ініціатором рекорду стала організація «Німецька молодь на Одещині».

Випічка складається з 70 частин, і на її виготовлення витратили 50 кг борошна, 20 кг горіхів, 30 кг сухофруктів, 6 л рому, 15 кг вершкового масла та 15 кг сиру. Кекс розділили на 2 тисячі частин, кожну з яких було виставлено на продаж, щоб на виручені гроші встановити меморіал німецькому садівнику, який висадив дерева на Приморському бульварі в Одесі.

«Це був німецький садівник Ганс Герман, якого було запрошено до Одеси самим герцогом де Рішельє. Він власноруч висадив понад 400 дерев на Приморському бульварі, і нам хотілося б увічнити пам'ять про цю людину», — розповідала журналістам голова організації-упорядника свята Еліна Лях.

Штолен — традиційна німецька різдвяна випічка. Найчастіше кекси роблять з начинкою із родзинок та цукатів і щедро посипають цукровою пудрою. За своєю формою та білим кольором штоллен повинен «нагадувати» загорнутого в пелюшки Христа-немовлятко.

Нагадаємо, раніше свій рецепт сирного штолена розповіла телеведуча Лідія Таран.

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