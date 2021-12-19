Амвросієв день: що категорично заборонено робити 20 грудня і на що варто звернути увагу

Після Дня Святого Миколая православні відзначають День пам'яті святого Амвросія, єпископа Медіоланського (20 грудня). Він народився в IV столітті в італійському місті Тревір в сім'ї знатних християн, отримав хорошу освіту і став керуючим кількох провінцій в Мілані. Відомий тим, що все своє життя присвятив боротьбі з язичницькими ідолами та аріанством, і багатьом надав допомогу у прийнятті християнської віри.

У народі цього дня набуває чинності заборона на забави та гуляння, яка триватиме до Різдва. Усі продовжують підготовку до великого свята — жінки прибираються в будинку, міняють фіранки, підмітають, перевіряють заготівлі, чоловіки ж ріжуть свиней та курей, коптять рибу, сало та м'ясо, пише calend.ru .

Незаміжніх дівчат саджали за шиття і вишивку, адже згідно з переказами, чим красивішими будуть вбрання, тим швидше на них звернуть увагу женихи, і дівчина вдало вийде заміж.

Наші пращури вірили, що погода на Амвросія є дзеркальним відображенням січневої погоди, а наступні 11 днів показують погоду на наступні місяці. Так, 21 грудня можна було передбачити, яким буде лютий, 22 грудня — березень тощо.

Якщо сніг лежить мокрий, то літо буде вологим та дощовим. Якщо він сухий, то літо буде сухим.

Якщо сонце ховається у хмарах — чекай на швидкий сніг. Якщо воно оповите туманним колом (димка його застилає), то бути заметілі.

Якщо зима видалася холодною, чекай похмурої весни, а літа спекотним, і навпаки.

Заборони дня

Не можна лихословити.

Не варто зустрічатися з неприємними для вас людьми.

Жінкам забороняється важко працювати, шити, в'язати та прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся і мити голову.

Нагадаємо, вже 20 грудня православні святкуватимуть зачаття праведної Анної Пресвятої Богородиці.

Фото фрагмент ікони святого

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