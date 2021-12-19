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У ПЦУ розглядають можливість ослаблення або взагалі скасування посту на Новий рік

22:56 19 грудня 2021
У ПЦУ розглядають можливість ослаблення або взагалі скасування поста на Новий рік

Православна церква України розглядає можливість послаблення, або ж і скасування суворих обмежень в їжі на Новий рік — 31 грудня та 1 січня. Про це Радіо Свобода заявив Предстоятель Церкви митрополит Єпіфаній.

Він зазначив, що таке вже практикують деякі помісні православні церкви.

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«Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно акривії, тобто точно згідно з правилами. І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою», — сказав митрополит.

Нагадуємо, нині Церква дозволяє послаблення Різдвяного посту лише в День Святого Миколая.

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