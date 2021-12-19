У ПЦУ розглядають можливість ослаблення або взагалі скасування посту на Новий рік

Православна церква України розглядає можливість послаблення, або ж і скасування суворих обмежень в їжі на Новий рік — 31 грудня та 1 січня. Про це Радіо Свобода заявив Предстоятель Церкви митрополит Єпіфаній.

Він зазначив, що таке вже практикують деякі помісні православні церкви.

«Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно акривії, тобто точно згідно з правилами. І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення. Бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою», — сказав митрополит.

Нагадуємо, нині Церква дозволяє послаблення Різдвяного посту лише в День Святого Миколая.

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