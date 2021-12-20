«За фактом гроші витрачають на покупку бухлішка на Новий рік»: блогер розповів, що не так із тисячею за вакцинацію

У програмі з виплати тисячі вакцинованим українцям, яку можна витратити лише на певні послуги (книги, квитки в кіно, театр, на внутрішні поїздки або абонемент до спортзалу) знайшли лазівку, що дозволяє витрачати кошти на алкогольні напої, пише інтернет-видання «Гордон» з посиланням на експерта з кібербезпеки Микиту Книша.

«Сьогодні дізнався, що тисячу гривень у „Дії“ малолітки навчилися витрачати на алкоголь. Просто купують бухло у кіно з телефону, і воно пропускає. Перевірте самі, якщо хочете, просто заплатіть карткою „єПідтримка“ за півас у кіно з телефону. Малолітки виявилися розумнішими за авторів обмежень, це багато про що говорить. Федоров та Зе хотіли стати спонсором підтримки культури, а стали спонсорами алкоголю серед школярів, студентів та молоді. (Так я знаю, що виплати з 18 років)», — зазначив він.

Розкритикувавши авторів системи, Книш додав, що до закону чи системи необхідні підзаконні акти, роз'яснення, деталі імплементації, а також «зворотний зв'язок знизу «чому не працює». «Вони казали: ця тисяча гривень дозволить людям витратити гроші на культуру, освіту. А за фактом: ці гроші витрачають на купівлю бухли на Новий рік», — додав він.

Експерт написав, що чекає на «виправдання» від Офісу президента та Міністерства цифрової трансформації «про те, що це «поодинокий випадок» і «ці хакери знову якесь марення пишуть і всі брешуть, ви не розумієте, це інше», або моє улюблене «кібербезпека переоцінена».

«Якщо гроші виділяли умовно „на культуру“, але створили при цьому можливість придбання алкоголю та за фактом витратили на алкоголь, це і є нецільове використання коштів. У нормальній, світській країні Євросоюзу, це привід посадити якогось міністра, який таку можливість створив», — зазначив Микита Книш.

Тим часом, телеграм-канал «Київ реальний» опублікував фото, на якому зафіксовано момент покупки пива за тисячу за вакцинацію.

Нагадаємо, що офіційно програма із виплати коштів стартувала з 19 грудня. Гроші, перераховані на віртуальні картки, оформлені в одному з банків-партнерів, слід використовувати протягом чотирьох місяців.

Фото з Pixabay

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