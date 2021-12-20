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Суспільство та люди

Віртуальну тисячу «від Зеленського» пропонують продати за готівку

13:51 20 грудня 2021
тисяча

Поки автори ініціативи «Тисяча гривень за вакцинацію» намагаються залучити до програми нові галузі, користувачі соцмереж вже знайшли спосіб перетворити віртуальні гроші на реальні та витратити на свій розсуд.

Так, на популярному порталі оголошень віртуальну тисячу готові обміняти за 600 гривень. Пропозицію було внесено мешканцем Чернівців. У Києві жителі демпінгують та готові віддати «вакцинну тисячу» за реальні 450 гривень. У Херсоні також згодні на півціни.

Фото Telegram-канал Березовий сік

Інтерес до покупки поки невеликий і, очікувано, обмінний курс виявився вдвічі-втричі дешевшим. Так у Харкові у вакцинованих готові викупити їх онлайн-тисячу лише за 200 грн.

Фото Telegram-канал Харків 1654

Нагадаємо, раніше у соцмережах користувачі похвалилися, як їм вдалося купити за «вакцинну тисячу» пиво у кінотеатрі.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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