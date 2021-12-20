Можна попити чаю та утеплитися: у Києві відкривають пункти обігріву (адреси)

У Києві напередодні серйозного похолодання повідомили про відкриття пунктів обігріву, деякі з яких працюватимуть цілодобово.

«У столиці з 20 грудня розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, кому потрібна допомога у морозні дні. Пункти розміщуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування», — повідомили у КМДА, опублікувавши список таких пунктів обігріву по районах.

Наголошується, що в одних пунктах можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а в інших є банк одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг та взуття.

Пункти обігріву населення функціонуватимуть під час ускладнення погодних умов.

Раніше синопткиня Наталія Діденко прогнозувала, що морози в Україні посиляться у середині тижня, а наприкінці тижня спадуть.

Фото із сайту КМДА

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