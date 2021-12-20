На порталі Дія з'явилися нові COVID-сертифікати: як їх отримати
На порталі «Дія» з'явилися сертифікати про одужання від коронавірусу, результат ПЛР-тесту та сертифікат для дітей від 12 років. Розробники опублікували інструкцію, як їх згенерувати.
Зазначається, що на порталі «Дія» тепер можна згенерувати сертифікати:
- про негативний ПЛР-тест;
- про одужання від коронавірусу;
- для дітей віком від 12 років.
Читайте також: Без смартфона та банківської картки: «непросунуті» українці теж отримають тисячу за вакцинацію
Щоб згенерувати будь-який COVID-сертифікат, потрібно:
- авторизуватися на порталі;
- вибрати «Послуги» — «Здоров'я» — «COVID-сертифікати»;
- вибрати потрібний тип сертифіката;
- поставити галочку щодо надання згоди на передачу даних.
Для дитячого сертифіката додаток «Дія» має встановити один з батьків вакцинованої дитини, внести дані свідоцтва про народження сина/доньки. Після цього до системи повинні підтягнутися дані про вакцинацію дитини проти коронавірусу. Сертифікат повинен завантажитись вже після першого щеплення від COVID-19.
Раніше повідомлялося, що COVID-сертифікат з «Дії» тепер можна завантажити на смартфон у форматі PDF.216
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter