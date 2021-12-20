На порталі Дія з'явилися нові COVID-сертифікати: як їх отримати

На порталі «Дія» з'явилися сертифікати про одужання від коронавірусу, результат ПЛР-тесту та сертифікат для дітей від 12 років. Розробники опублікували інструкцію, як їх згенерувати.

Зазначається, що на порталі «Дія» тепер можна згенерувати сертифікати:

- про негативний ПЛР-тест;

- про одужання від коронавірусу;

- для дітей віком від 12 років.

Щоб згенерувати будь-який COVID-сертифікат, потрібно:

- авторизуватися на порталі;

- вибрати «Послуги» — «Здоров'я» — «COVID-сертифікати»;

- вибрати потрібний тип сертифіката;

- поставити галочку щодо надання згоди на передачу даних.

Для дитячого сертифіката додаток «Дія» має встановити один з батьків вакцинованої дитини, внести дані свідоцтва про народження сина/доньки. Після цього до системи повинні підтягнутися дані про вакцинацію дитини проти коронавірусу. Сертифікат повинен завантажитись вже після першого щеплення від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що COVID-сертифікат з «Дії» тепер можна завантажити на смартфон у форматі PDF.

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