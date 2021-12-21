Сексуальність у мисленні українців: блог про KEKS

Тема сексу та сексуальної освіти все частіше зустрічається в інформаційному полі українців, формуючи дедалі більшу зацікавленість. Підтвердженням цього стане порівняння результатів дослідження 2013 року, проведеного КМІС, з результатами аналізу 2021 року від дослідницької компанії Gradus Research.

У 2013 році важливою частиною свого життя секс назвали 55% чоловіків та лише 34% жінок. Серед респондентів 2021 року значущою складовою відносин секс назвали 78%. Щобільше, 51% зазначає, що говорити про секс публічно не соромно. Багато хто (68%) обговорює, що їм не сподобалося під час сексу, сексуальні фантазії (62%) та секс загалом.

Скандальний український блог

Зростанню сексуальної свободи українців сприяють доступність зарубіжних медіа, блоги про секс популярних лідерів думок. Найскандальнішим українським і навіть СНД-блогом про секс став обліковий запис «САША ПЕТРАЙЧУК про КЕКS». В інстаграмі блогу 1 мільйон підписників: аудиторія активно обговорює пікантні теми, відповідаючи Олександрі у сторіс, а також заводить під постами нові знайомства. У своїх публікаціях блогер із Дніпра Олександра ділиться експертними даними чи роздумами на тему сексу.

Петрайчук упевнена, що підкованість у сексуальному житті допомагає вибудувати здорові партнерські стосунки, зміцнити шлюб, підняти самооцінку, покращити здоров'я. Якийсь час Олександра приділяла більше часу сфері правознавства: з 2004 року працювала юристом та представляла інтереси у господарських судах, з 2007-го по 2013 рік працювала у міському БТІ на посаді реєстратора прав на нерухомість

Блог почала вести у 2018-му — через 4 роки розвитку «САША ПЕТРАЙЧУК про КЕКS» був двічі визнаний найкращим експертним блогом України. У 2021 році

журнал «Фокус» опублікував рейтинг топ 50 блогерів, в якому обліковий запис Саші став абсолютним лідером у розділі «психологія та стосунки».

На цей момент блог Петрайчук є найбільшим тематичним профільним блогом у темі сексу не тільки в Україні, а й у СНД.

Від незадоволення до морального здоров'я

Необхідність участі блогів у сексуальній освіті України важко переоцінити. Нещодавно опубліковане дослідження аналітичного центру Copus у партнерстві з агентством Info Sapiens, проведене серед батьків та вчителів, показало, що більшість опитаних схильні дивитися на секс через засудження та стереотипи: 30% вважають, що наявність кількох сексуальних партнерів говорить про розбещеність. Ще 27% назвали секс до шлюбу ганебним.

«Якийсь час я спостерігала обережність підписників у піднятті хвилюючих тем. Люди боялися ділитися своїми невпевненостями чи фантазіями. Але впевненість підписників зростала щомісяця — всі почали розумітися на термінології, брати участь у дискусіях. Я рада, що підвищую поінформованість українців про сексуальність — так ми дійдемо якісніших взаємин у суспільстві», — ділиться Олександра Петрайчук.

Задоволення в сексуальному житті приходить після позбавлення забобонів. Чим більше експертів та блогерів України активні у популяризації секс-освіти, тим більше стереотипів та страхів буде розвіяно.

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