День ангела Анни: красиві листівки та привітання з іменинами
У дату 22 грудня церковний календар нагадує про свято зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. В народі цю дату називають днем Анни Зимової, а всі Анни, Ганни та Ханни святкують іменини.
Ім'я Анна — єврейського походження і означає «благодать», «благо», «благосна». У першому півріччі 2021 року ім'я Анна (Ганна) було найпопулярнішим в Україні, випередивши навіть таких багаторічних фаворитів, як Софія і Марія. У Європі в останні роки ім'я Анна (Ханна) дуже популярне в Німеччині, Австрії та Польщі.
Привітати з днем ангела знайому Анну чи Ганну можна гарною листівкою та вітанням у віршах.
Анну з Днем ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров’я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!
Бажаю я Анні, хай ангел із неба
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло і надію
Та здійснює найзаповітнішу мрію!
Шановна Анно, в день прекрасний.
Бажаєм радості і щастя!
Нагадаємо, про всіх іменинників місяця можна дізнатися у церковному календарі на грудень та на січень.
Фото klike.net, ot7.raskraski.link, https://ua.depositphotos.com, ihalva.com, osoblyva.com72
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