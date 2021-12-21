День ангела Анни: красиві листівки та привітання з іменинами

У дату 22 грудня церковний календар нагадує про свято зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. В народі цю дату називають днем Анни Зимової, а всі Анни, Ганни та Ханни святкують іменини.

Ім'я Анна — єврейського походження і означає «благодать», «благо», «благосна». У першому півріччі 2021 року ім'я Анна (Ганна) було найпопулярнішим в Україні, випередивши навіть таких багаторічних фаворитів, як Софія і Марія. У Європі в останні роки ім'я Анна (Ханна) дуже популярне в Німеччині, Австрії та Польщі.

Привітати з днем ангела знайому Анну чи Ганну можна гарною листівкою та вітанням у віршах.

Анну з Днем ангела щиро вітаю,

Блакитного неба і щастя без краю!

Здоров’я прекрасного, дуже міцного

Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Бажаю я Анні, хай ангел із неба

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло і надію

Та здійснює найзаповітнішу мрію!

Шановна Анно, в день прекрасний.

Бажаєм радості і щастя!

Нагадаємо, про всіх іменинників місяця можна дізнатися у церковному календарі на грудень та на січень.

Фото klike.net, ot7.raskraski.link, https://ua.depositphotos.com, ihalva.com, osoblyva.com

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter