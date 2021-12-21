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Суспільство та люди

День ангела Анни: красиві листівки та привітання з іменинами

5:55 22 грудня 2021
Анна ангел

У дату 22 грудня церковний календар нагадує про свято зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці. В народі цю дату називають днем Анни Зимової, а всі Анни, Ганни та Ханни святкують іменини.

Ім'я Анна — єврейського походження і означає «благодать», «благо», «благосна». У першому півріччі 2021 року ім'я Анна (Ганна) було найпопулярнішим в Україні, випередивши навіть таких багаторічних фаворитів, як Софія і Марія. У Європі в останні роки ім'я Анна (Ханна) дуже популярне в Німеччині, Австрії та Польщі.

Привітати з днем ангела знайому Анну чи Ганну можна гарною листівкою та вітанням у віршах.

Анну з Днем ангела щиро вітаю,
Блакитного неба і щастя без краю!
Здоров’я прекрасного, дуже міцного
Везіння, терпіння і ласки від Бога!

Бажаю я Анні, хай ангел із неба
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло і надію
Та здійснює найзаповітнішу мрію!

Шановна Анно, в день прекрасний.
Бажаєм радості і щастя!

Нагадаємо, про всіх іменинників місяця можна дізнатися у церковному календарі на грудень та на січень.

Фото klike.net, ot7.raskraski.link, https://ua.depositphotos.com, ihalva.com, osoblyva.com

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