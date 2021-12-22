День святої Анни: ким опікується, про що просити, сильна молитва

22 грудня християни східного обряду святкують День зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Мати Пресвятої Діви Марії вважається покровителькою сім'ї, жінок, які мріють про материнство, вагітних, а також новонароджених малюків. У молитвах святу праведну Анну просять про допомогу у таких справах:

про заспокоєння при проблемах у сім'ї;

про мир та згоду з чоловіком;

про позбавлення від безпліддя;

про допомогу у пологах;

про здоров'я майбутньої дитини;

про благоденство всіх християнських сімей.

Найчастіше молитву адресують обом Богоотцям (предкам Христа) Анні та Йоакиму.

Молитва святим праведним Анні та Йоакиму

Святі праведні Богоотці Йоаким та Анна! Моліть Милосердного Господа, щоб відвернув від нас гнів Свій, за ділом нашим праведно на нас спрямований, і незліченні гріхи наші побачивши, навернув нас, рабів Божих, на шлях покаяння, і на шляху заповідей Своїх нехай утвердить нас.

Також молитвами вашими життя наше збережіть, і в усіх благих справах благосприяння випросіть, життя і благочестя нам від Бога даруйте, від всяких напастей і бід і раптової смерті нас рятуйте, від усіх ворогів видимих і невидимих захищайте, і так у світі тимчасовому життя провівши, у вічності досягнемо спокою з вашим святим благанням і сподобимося Небесного Царства Христа Бога нашого. Йому належить всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.

Фото pomisna.info

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