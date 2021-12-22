День енергетика України: історія, дата, гарні вітання та листівки
22 грудня в Україні святкують День енергетика. Спочатку своє професійне свято енергетики відзначали у третю неділю грудня, але з 2001 року було вирішено відмовитися від плаваючої дати та закріпити постійну.
Привітати знайомих енергетиків зі святом можна гарною листівкою та душевним вітанням.
Бажаю життєвої енергії, стабільного струму, тепла та світла у вашому домі.
Дякуємо вам за роботу, найкращі люди вкрай відповідальної професії.
Бажаємо мегаватів оптимізму, бадьорості, натхнення! Роботи без аварій, життя — без перешкод!
Енергія, і світло, і тепло,
Наскільки в цих словах душі багато!
Людей, які дарують всім добро,
Вітаємо із професійним святом!
Бажаємо, щоб у вашому житті вистачало тепла і світла! Нехай на душі буде яскраво та радісно!
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Фото https://ua.depositphotos.com/, pixabay.com, Skopetro/Facebook82
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