День Міни: чому 23 грудня моляться за зцілення від очних хвороб

Після Дня Святої Анни православні відзначатимуть день мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа (народні назви дня — Міна, Світлі очі, Міна Око, Єрмоген, Євграф), згадуючи святого Міну та з ним двох мучеників, пише ресурс my-calend.ru.

Міна жив на початку IV століття і був воєначальником у імператора Максиміліана. Був він добре освіченим і мав дар красномовства, але, на відміну від своїх побратимів, таємно сповідував християнство. Коли між християнами та язичниками в Олександрії почалася смута, імператор послав туди Міну. Той заспокоїв громадян, але сам відкрито проповідував християнство. Дізнавшись про це, імператор послав єпарха Єрмогена, щоб той учинив суд над Міною та іншими християнами. Під час суду Єрмоген сам прозрів і прийняв від Міни хрещення.

Максиміліан не міг повірити в те, що відбувається і вирішив особисто покарати колишній воєводу і єпарх, піддавши їх болісним тортурам і катуванням. Проте зламати їхню віру він не зміг, більше того, під час тортур один із язичників-свідків покарання Євграф увірував у Господа Бога і став славити його ім'я. Розгніваний імператор убив Євграфа і наказав катам обезголовити Міну та Єрмогена.

Традиції дня

Віруючі моляться мученикові Міні про зцілення при хворобах очей. Існує повір'я, що святий може дарувати особливий зір, який допоможе визначити правду та брехню, добро та зло.

Також у це свято прийнято вимовляти спеціальну змову від півночі, яка допомагає спати дітям і не прокидатися під час сну.

Погодні прикмети

Якщо в День Міни ясна погода — чекай швидких морозів.

Якщо у цей день зірки на нічному небі мерехтітимуть — незабаром почнеться холод.

Якщо зірки почали яскраво горіти — до морозів, а якщо нічні зірки маленькими здаються — до снігопаду.

Якщо сніг легко розноситься вітром, то літо буде без дощів.

Якщо по небу білі хмари пливуть — чекай на похолодання.

Якщо пиво почало пінитися в бочці, то незабаром сніг піде.

Якщо птахи стали до будинку підлітати і ховатися, то незабаром завірюха завиє.

Якщо на небі хмар немає — температура ще нижче впаде.

Якщо у День Міни пішов дощ — така і весна буде.

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