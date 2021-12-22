В Одесі противники вакцинації від COVID-19 всупереч пандемічним обмеженням, що діють у «жовтій» карантинній зоні, намагалися скористатися міжміським автобусом «Одеса — Київ». Коли ж дорогою автобус зупинили поліцейські, двоє пасажирів без сертифікатів про вакцинацію відмовилися залишати транспортний засіб.

Відео з'явилося на одному із місцевих Telegram-каналів.

За словами автора ролика, «принциповий бунт» «антиваксерів» затримав автобус на дві години, проте їх таки змусили вийти.

У кадрі чути, що коли порушників виводили з автобуса, пасажири аплодували поліцейським.

Нагадаємо, при виявленні в автобусі громадянина без документів несе відповідальність сам пасажир. За відсутність документа про щеплення чи негативного тесту пасажира можуть оштрафувати на 17−34 тисячі гривень. Вже за перші два тижні дії нових правил перевезень поліція провела 42 тисячі перевірок у всій Україні, склавши 287 адмінпротоколів на порушників без документів у автобусах.

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