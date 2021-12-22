Всеукраїнська Різдвяна виставка і мистецький проєкт «Світ їх не впіймав»: куди піти в Києві у свята

В Національній опері імені Тараса Шевченка:

23 грудня — концерт «Гала Чайковський»,

24 грудня в 14:00 і 19:00 — балет «Лебедине озеро»;

25 і 26 грудня — Новорічно-різдвяний концерт;

28 грудня — балети «Шопеніана» і «Широко заплющені очі»;

29 грудня в 19:00, 30 грудня в 12:00 і 19:00, 31 грудня в 12:00 і 17:00, 2, 3, 4, 5, 6 січня в 12:00 і 19:00, 8 січня в 12:00, 9 січня в 19:00 — балет «Лускунчик»;

7 січня — «Різдвяний концерт»;

8 січня в 19:00 і 9 січня в 12:00 — «Казка про царя Салтана»,

11 січня — балет «Жізель»,

12 січня — опера «Євгеній Онєгін».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.

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З 24 грудня до 16 січня в Будинку художника пройде Всеукраїнська Різдвяна виставка.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 1—5.

Вхід вільний.

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До 30 грудня в Музеї-майстерні Івана Кавалерідзе проходить міжнародний мистецький проєкт «Світ їх не впіймав», присвячений двом геніальним постатям — Григорію Сковороді та Івану Кавалерідзе. В експозиції близько 100 творів живопису, графіки та скульптури 65 сучасних митців з 10 країн світу.

Адреса: Андріївський узвіз, 21.

Ціна: 25—50 грн.

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До 31 грудня у мистецькому просторі Mandarin Maison проходить виставка «Мода і зірки за часів Голлівуду на Тибрі». В експозиції представлена вишукана колекція з 30 вечірніх суконь італійського модного дому Gattinoni, створених Фернандою Гаттіноні для Одрі Хепберн, Інгрід Бергман, Лани Тернер, Анни Маньяні та інших кінозірок середини XX сторіччя.

Адреса: Mandarin Plaza, 5-й поверх, вул. Басейна, 6.

Вхід вільний.

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До 16 січня в Національному музеї Тараса Шевченка проходить персональна виставка відомого українського скульптора Василя Татарського «Ілюзія буття. Баланс».

Адреса: бул. Т. Шевченка, 12.

Ціна: 60 грн.

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До 23 січня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва проходить виставка авторської ляльки Ярослави Рассаднікової «Невигадані історії». Твори виконані з полімерної глини, пап’є-маше та текстилю.

Адреса: вул. Лаврська, 9.

Ціна: 30—60 грн.

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До 28 лютого в Музеї однієї вулиці проходить виставка, присвячена 120-річчю з дня народження легендарної кіноактриси Марлен Дітріх. На виставці представлені маловідомі фотографії актриси, оригінальна афіша фільму «Закордонний роман», прижиттєва гримувальна маска Марлен та багато інших матеріалів.

Адреса: Андріївський узвіз, 12б.

Ціна: 50 грн.

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Безкоштовно можна відвідати: 26 грудня — Національний музей літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11); Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (вул. Т. Шевченка, 8а). 27 грудня — Національний музей Тараса Шевченка (бул. Т. Шевченка, 12); Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (вул. Вишгородська, 5); Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського (вул. Паньківська, 9). 28 грудня — Музей української діаспори (вул. Московська, 40б); Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24а); Національний центр культури «Музей Івана Гончара» (вул. Лаврська, 19). 29 грудня — Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької (вул. В. Васильківська, 121).

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Нагадаємо, в Національному музеї історії України проходить виставка «Народжена волею, стверджена зброєю!».

А в Одесі встановили рекорд України — виготовили різдвяний кекс вагою 92 кілограми.

Фото з сайту Центрального будинку художника

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