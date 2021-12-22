Бізнес по-одеськи: правозахисники просять зупинити рейдерське захоплення «Центру захисту інвалідів»

Одеська громадська організація «Центр захисту інвалідів» майже рік протистоїть рейдерським атакам на майно організації з боку власника готелю «Токіо-Стар» Сергія Дурача (під час пожежі в готелі загинули 9 людей), а сам Дурач, попри обіцянки президента Володимира Зеленського взяти ситуацію під особистий контроль, досі жодним чином не покараний. Таку заяву зробили представники громадської організації «Центр захисту інвалідів» на пресконференції, що відбулася 22 грудня в агентстві «Українські новини».

За словами правозахисників, атаки нібито покриваються високопосадовцями, а саме — начальником Одеського ГУНП Миколєм Семенишиним та прокурором Одеської області Сергієм Костенком, а проблема давно вийшла за рамки локального рівня і несе загрозу державі.

«Ця ситуація, начебто, має суто локальний характер — якісь злочинці намагаються відібрати майно в одеських інвалідів. Але насправді це яскравий маркер для потенційних інвесторів, які дивляться на все це і розуміють, чим для них може обернутися бажання відкрити бізнес в Україні. Коли можуть підробити протоколи зборів та змінити керівництво твоєї організації. Коли через якогось „лівого“ нотаріуса можуть переписати все твоє майно. Коли твої бізнес-активи легко можна вкрасти. Коли поліція та прокуратура, замість відновлення справедливості та захисту тебе як потерпілого, просто покриває все це, бувши, очевидно, „у долі“. Про яку інвестиційну привабливість країни може йтися? Чи це все і є ті „інвест-няні“, які обіцяла влада? Тож якщо держава не здатна захистити майнові інтереси інвалідів, як вона збирається захищати інвесторів? І чи захоче хтось інвестувати в цю державу, яка не здатна забезпечити чесні та прозорі правила співіснування приватних інтересів із державними?» — заявив під час пресконференції голова правління Центру конституційного моделювання, засновник мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Пирогова Геннадій Друзенко.

Голова постраждалої ГО «Центр захисту інвалідів» Аркадій Чорний у своєму відеозверненні повідомив, що був змушений залишити Україну через побоювання за власне життя. За словами Чорного, інваліди Одеси доведені до відчаю та готові на найрадикальніші кроки — аж до самоспалення та суїцидів — у разі, якщо генеральна прокурорка Ірина Венедиктова та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не втручаться у ситуацію.

Адвокат у кримінальних справах Геннадій Борисичев акцентував на тому, що рейдери діють дуже зухвало та неприховано — вони впевнені у своїй безкарності. Наприклад, за його словами, вони сфабрикували протокол загальних зборів, змінивши директора організації, потім вкрали документи та печатки організації. Пізніше, через «ручного» нотаріуса в Полтавській області рейдери без жодних юридичних підстав перереєстрували на себе всі активи та миттєво продали частину з них, а частину передали в іпотеку та оренду. Окремої уваги, зазначив Борисичев, вимагає ухвала слідчого судді про арешт активів громадської організації, яку нібито не передавали держреєстратору доти, доки через підставного нотаріуса активи громадської організації не були захоплені.

«Ця історія рейдерства „Центру захисту інвалідів“ відбувається або з мовчазної згоди керівництва Одеської обласної прокуратури та Нацполіції Одеської області, або ще гірше — за їх сприяння», — заявила під час пресконференції експрокурорка прокуратури Одеської області 2000−2007 років Ауріка Горяйнова. Як одну з причин того, що відбувається, вона назвала відсутність реальної реформи в системі МВС та прокуратури.

«Не відбулося очищення системи від кадрів часів режиму Януковича, зокрема й на Одещині, де керівництво цих органів очолюють люди, наближені до Артема Пшонки — сина тодішнього генпрокурора. Ці люди причетні до неодноразових епізодів рейдерства, „пресування“ бізнесу та отримання неправомірної вигоди злочинним шляхом», — підсумувала Горяйнова.

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