Людино, не стань сліпою

Чаша зі змією — медицина від Бога: «Не нашкодь!» Добре, коли зміїна отрута — сиворотка, яка рятує життя після смертельного укусу. Але погано, коли ліки перетворюються на отруту. Медичний спирт може викликати алкоголізм, який також називають зеленим змієм.

Одна людина повірила в дружбу з гримучою змією і пригріла її на своїх грудях. Коли змія вприснула підступну отруту, то помираюча людина задала питання: «Навіщо ти мене вжалила?» Рептилія спокійно відповіла: «Коли ти мені повірила, то сама знала, що я — змія!» Не спілкуйтесь з дурнями, зрадниками та вовками в овечих шкірах. Коли фашисти намагалися очистити планету від «зайвих» людей, то Адольф Гітлер використовував ЗМІ. Люди самі йшли в концтабори. Формула навіювання проста: «Здивування — шок — підкорення». Нелюди в білих халатах проводили експерименти над полоненими і «лікували» здорових дітей.

Такі «лікарі» вічно горітимуть в пеклі. Я звертаюсь до конспірологів, окультистів та інших темних сил. Гітлер також вважав себе обраним, але лукавий підставив навіть його. Це ворог усього людства. Рятуйтесь, бо далі Суд. Біблія попереджає, що перед другим пришестям Христа до влади приходить антихрист. Це смерть і зло під виглядом добра. Сучасні технології змінюють геном, розум, життя. Не врятують суд, телевізор та корумпований адмінресурс. Військовий стан, табори та сирена для евакуації можуть пролунати зненацька. Друга світова — це історичний приклад. Яким чином захищатись? Теоретично я бачу три варіанти. Збройний супротив порушує святу заповідь: «Не вбий».

Смирення пред антихристом — зрада Святого Христа Спасителя. Але є ще третій варіант: «По вірі вашій нехай буде вам» (Мтф.9: 29). Віра — це не капітуляція! Творець очистить нашу планету не так, як планують занепалі ангели. Хто з нас тут зайвий? Земля створена для людей. Ми не гої та не ізгої. В нас тече свята кров Христа! Стояти на Слові: «Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані — там Я серед них» (Мтф.18:20). І відстань між нами значення не має. Вірте, що нас захищає Бог! Це наше законне право. І по вірі дано буде нам:



1. Ми сердечно каємось за прийнятий добровільно ідентифікаційний код. Адже розуміємо, що це не найкращий фундамент… Самим важким є саме нерозкаянний гріх. Коли зникає духовна сліпота — все таємне стає явним.

2. Молимось за МОЗ та наших правоохоронців, за Слуг українського народу та за Гаранта Конституції України. Адже саме їм ми довірили наше життя та майбутнє дітей.

3. Єднаймось в переможній молитві. Адже ще ніхто не перемагав антихриста без Христа!

Кожна людина обирає тимчасові та вічні цінності. Більшість з нас — хрещені. Це велика сила.

Якщо ми любимо Господа Бога, то рятуємо не лише себе. Прийшов час постити, читати «Отче наш» і Псалом 90: «Захищу його, тому що він пізнав ім'я Моє». Давайте єднатись духовно, незалежно від відстані. Збережіть статтю, запам’ятайте цю молитву — вона вам скоро знадобиться:

Бог наш Ісус Христос Спаситель наш

Отець, Син, Дух Святий помилуй нас

Бог наш Ісус Христос спасибі Тобі

Отець, Син, Дух Святий слава Тобі!!!

Тут все відповідає Закону. Хто почув — зрозуміє. Мир всім.

Україна — Доктор Овсянюк — «Свобода без коду!!!»

Ліц. МОЗ України АГ № 570 531 від 10.03.2011 р.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

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