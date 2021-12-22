27.12 / 27.31 30.49 / 30.84
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В Україні розширили список професій жінок, які підлягають військовому обліку

22:30 22 грудня 2021
Курсантка

Міністерство оборони України ухвалило ставити на військовий облік жінок певних професій. Перелік охоплює сотні спеціальностей. Відповідний наказ Міністерство оборони видало 11 жовтня.

Комісаріати ставитимуть жінок на облік у двох випадках:

  • наявність посади чи спеціальності у списку,
  • жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Стан здоров'я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування у запасі та військовому резерві становитиме 60 років.

Роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють за фахом із цього списку, стали на військовий облік.

А при прийнятті на роботу у жінок перевірятимуть наявність документів та позначок про взяття на військовий облік.

Нагадаємо, у липні в Україні після жінок-військових у генеральському званні з'явилася і жінка на чолі командування у Збройних Силах — Тетяну Остащенко призначили на посаду командувача Медичних сил ЗСУ .

228

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

касовий пристрій

«Імунітет» від РРО: у яких випадках касовий апарат можуть не застосовувати всі без винятку ФОПи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.