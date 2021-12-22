В Україні розширили список професій жінок, які підлягають військовому обліку

Міністерство оборони України ухвалило ставити на військовий облік жінок певних професій. Перелік охоплює сотні спеціальностей. Відповідний наказ Міністерство оборони видало 11 жовтня.

Комісаріати ставитимуть жінок на облік у двох випадках:

наявність посади чи спеціальності у списку,

жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Стан здоров'я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування у запасі та військовому резерві становитиме 60 років.

Роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють за фахом із цього списку, стали на військовий облік.

А при прийнятті на роботу у жінок перевірятимуть наявність документів та позначок про взяття на військовий облік.

Нагадаємо, у липні в Україні після жінок-військових у генеральському званні з'явилася і жінка на чолі командування у Збройних Силах — Тетяну Остащенко призначили на посаду командувача Медичних сил ЗСУ .

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