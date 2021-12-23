27.16 / 27.35 30.59 / 30.97
Київ: -12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Гуляти так гуляти: скільки українці відпочиватимуть на Різдво та Новий рік

11:21 23 грудня 2021
Гуляти так гуляти: скільки українці відпочиватимуть на Різдво та Новий рік

Після святкування Католицького Різдва, яке в Україні є офіційним вихідним днем (оскільки він припадає на суботу, додатковий вихідний буде у понеділок, 27 грудня), на Новий рік та Різдво за Григоріанським календарем українців чекають по 3 вихідні дні .

  • субота, 1 січня — Новий рік, неділя, 2 січня та понеділок, 3 січня;
  • п'ятниця, 7 січня — Різдво, субота, 8 січня, неділя, 9 січня.

Таким чином, 4−6 січня будуть першими робочими днями у 2022 році (для працівників із п'ятиденним робочим тижнем).

Додатково у четвер, 6 січня, перед Різдвом робочий день може бути скорочений на одну годину.

Читайте також: Різдво Христове та ще 5 важливих дат для православних: церковний календар на січень 2022 року

Фото Pixabay

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.