Гуляти так гуляти: скільки українці відпочиватимуть на Різдво та Новий рік

Після святкування Католицького Різдва, яке в Україні є офіційним вихідним днем (оскільки він припадає на суботу, додатковий вихідний буде у понеділок, 27 грудня), на Новий рік та Різдво за Григоріанським календарем українців чекають по 3 вихідні дні .

субота, 1 січня — Новий рік, неділя, 2 січня та понеділок, 3 січня;

п'ятниця, 7 січня — Різдво, субота, 8 січня, неділя, 9 січня.

Таким чином, 4−6 січня будуть першими робочими днями у 2022 році (для працівників із п'ятиденним робочим тижнем).

Додатково у четвер, 6 січня, перед Різдвом робочий день може бути скорочений на одну годину.

Фото Pixabay

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