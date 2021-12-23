27.15 / 27.34 30.60 / 30.97
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Перепис населення — 2023: стало відомо, які питання ставитимуть українцям

11:55 23 грудня 2021
Перепис

У лютому 2023 року, як анонсував у своєму зверненні до парламенту президент Володимир Зеленський, в Україні буде проведено перепис населення.

Питання, які планую включити до опитувальника, як стверджували в Державній службі статистики, стосуватимуться не лише основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо), а й етнічного походження, мовних ознак та громадянства, освіти, джерел коштів існування, зайнятості, міграційної активності, визначення статусу інвалідності, житлових умов.

А видання «Тиждень» публікує перелік запитань, які ставитимуть українцям. Їх буде 50.

Рішення про проведення Всеукраїнського перепису населення роком раніше ухвалив Кабінет Міністрів. На нього з Держбюджету виділять понад 7 мільярдів гривень. Нагадаємо, що у 2019 році було проведено спрощений перепис населення України. За даними, розрахованими на 1 грудня позаминулого року, чисельність постійного населення становила 37 млн 289 тисяч осіб.

Фото з Pixabay

353

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.