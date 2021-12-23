У лютому 2023 року, як анонсував у своєму зверненні до парламенту президент Володимир Зеленський, в Україні буде проведено перепис населення.

Питання, які планую включити до опитувальника, як стверджували в Державній службі статистики, стосуватимуться не лише основних демографічних характеристик (вік, стать, місце народження тощо), а й етнічного походження, мовних ознак та громадянства, освіти, джерел коштів існування, зайнятості, міграційної активності, визначення статусу інвалідності, житлових умов.

А видання «Тиждень» публікує перелік запитань, які ставитимуть українцям. Їх буде 50.

Рішення про проведення Всеукраїнського перепису населення роком раніше ухвалив Кабінет Міністрів. На нього з Держбюджету виділять понад 7 мільярдів гривень. Нагадаємо, що у 2019 році було проведено спрощений перепис населення України. За даними, розрахованими на 1 грудня позаминулого року, чисельність постійного населення становила 37 млн 289 тисяч осіб.

Фото з Pixabay

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