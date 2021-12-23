Група постачальників енергоресурсів Tolk та ГО «Розвиток ІТ освіти» підписали Меморандум про партнерство

21 грудня Група компаній — постачальників енергоресурсів Tolk та громадська організація «Розвиток ІТ освіти» підписали Меморандум про партнерство. Сторони домовились про співпрацю у розвитку IT-технологій для формування нових напрямів та створення майбутніх робочих місць для українських студентів у вітчизняних компаніях.

«Ми вражені рівнем освіти студентів факультету інформатики та обчислювальної техніки КПІ ім. І. Сікорського, — відзначила при підписанні Меморандуму директор ТОВ „АВГУСТА“ (Група Tolk) Ірина Береснєва. — І щиро бажаємо, щоб свій високий інтелектуальний потенціал вони реалізовували тут, в Україні. Наразі ми розглядаємо формати грантових програм для учасників проєктів».

Крім призначення грантової підтримки, Ірина Береснєва висловила готовність створення умов для проходження стажування студентів у компаніях, що входять до Групи.

«Партнерство з компаніями-лідерами ринку — це найкращий спосіб імплементації майбутніми IT-фахівцями своїх знань та навичок у конкретні бізнес-процеси, — підкреслив голова правління ГО „Розвиток IT освіти“ Олександр Ролік. — Це унікальна можливість втілити у життя свої напрацювання у межах реалізації задачі відомого роботодавця, отримати свій перший досвід у професійній кар’єрі».

Напередодні спільний Меморандум про партнерство було підписано між ГО «Розвиток IT освіти» та Міністерством цифрової трансформації України, а також IT компанією Luxoft Ukraine.

Нагадаємо, що «Розвиток IT освіти» — це громадська організація випускників ФІОТ НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка має на меті розвиток технологічної інфраструктури та IT-нетворку в Україні для зменшення відтоку студентів IT-спеціальностей за кордон. Серед проєктів організації — створення на базі КПІ Хаба ФІОТ, Інтелектуального Роботодрому та Смарт-парку. Партнерами «Розвиток IT освіти» виступають великі українські IT-компанії, серед яких є Genesis, Netcracker, Luxoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco та інші.

Група постачальників енергоресурсів Tolk, до якої входять ТОВ «Августа», ТОВ «Волиньелектрозбут» та ТОВ «Закарпаттяенергозбут, — це провідний гравець ринку постачання енергоресурсів в Україні.

Група Tolk — це 870 000 задоволених споживачів, 382 професійних співробітника, 3 759 306 925 кВт-год поставленої електроенергії у 2021 році та 3 052 195 м3 поставленого природного газу за 2021 рік.

Фото пресслужби ГО «Розвиток IT освіти»

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter