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Здоров'я та медицина

Попросіть гостей надіти маски та поцікавтеся їхньою вакцинацією: у МОЗ дали новорічні поради українцям

14:40 23 грудня 2021
Новий рік

У МОЗ заявляли, що на новорічні та різдвяні свята в Україні локдаун не вводитимуть, проте рекомендували українцям відзначати їх безпечно.

Так, у Центрі громадського здоров'я України попередили, що небезпека COVID-19 не минула і що найкращий спосіб провести зимові вихідні — залишитися вдома у тісному сімейному колі.

А тим, хто вирішив влаштувати святкову вечірку, дали поради для зменшення ризиків поширення вірусу:

  • Обмежте кількість гостей, щоб створити можливості для фізичної дистанції. Не соромтеся дізнатися про їхній вакцинальний статус, адже йдеться про ваше здоров'я.
  • За можливості святкуйте на свіжому повітрі. Якщо ж вечірка проходитиме у приміщенні, не забувайте регулярно провітрювати його.
  • Просіть гостей носити маски, за винятком прийомів їжі та напоїв. Слідкуйте, щоб маска закривала ніс та рот. Подбайте про те, щоб і у гостей, і у вас були запасні маски.
  • Подбайте, щоб гості дотримувалися базових гігієнічних умов — покажіть їм де ванна, забезпечте достатню кількість мила та одноразових рушників або дезінфікуючих засобів.
  • Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, та будь-які предмети спільного використання.
  • Якщо ви почуваєтеся погано — змініть плани. Це нормально, якщо ви скасуєте або перенесете вечірку.

«Чим більше профілактичних заходів ви вживетимете, тим безпечнішою буде ваша вечірка. Свята важливі, але ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких, особливо найуразливіших, має бути на першому місці», — додали у Центрі.

Нагадаємо, що з 23 грудня з «червоної» до «жовтої» карантинної зони було переведено шість областей — Київську, а також Житомирську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську. «Червоними» на даний момент залишаться лише два регіони — Волинь та Закарпаття.

Фото з Pixabay

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