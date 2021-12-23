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Суспільство та люди

Католицький Святвечір: головні традиції свята

5:45 24 грудня 2021
свято

Напередодні Різдва, 24 грудня, католики відзначають Різдвяний Святвечір, або Вігілія. Згідно зі звичаєм, коли на небі з'являється перша зірка, яка символізує Вифлеємську, вся сім'я має зібратися за столом, прочитати уривки з Євангелія та приступити до трапези. При цьому до появи зірки католики повинні дотримуватися суворого посту.

На столі має стояти 12 пісних страв — за кількістю апостолів Христа, — а головне місце займає сочиво — кутя з медом та сухофруктами.

Спочатку вся сім'я куштує кутю, потім вівсяний кисіль, медову воду, рибну страву, журавлинний кисіль, а потім 7 солодких борошняних страв — за кількістю 7 святих таїнств.

Католики вірять, що чим щедріший стіл накриєш, тим більше удачі та достатку залучиш до будинку наступного року. Тому на різдвяних частуваннях не заощаджують.

Під час пізньої вечері учасники трапези обмінюються облатками — символізуючими тіло Ісуса Христа хлібцями — та добрими побажаннями.

Одна з найдавніших традицій Святвечора — класти під скатертину пучок сіна на згадку про місце народження Христа.

Приготування на Різдво у католиків починається з Адвенту. Це чотири тижні підготовки перед світлим святом. Кожного тижня запалюється по одній свічці. На Святвечір горять уже всі чотири.

Під час Адвента священники проводять служби у фіолетових рясах, оскільки цей колір — символ каяття у гріхах. Католики займаються благодійністю, допомагають ближнім, ходять на служби та прикрашають житла.

24 грудня традиційно заведено прикрашати ялинки, встановлювати символічні ясла, вішати на двері вінки з ялинових гілок та сповідатись у церкві.

Вранці 25 грудня, діти насамперед біжать заглядати під ялинку та в шкарпетки, де на них чекають подарунки.

А у православних християн ще триває Різдвяний піст.

В Україні офіційний вихідний як на католицьке, так і на православне Різдво.

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