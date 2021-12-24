Свято 24 грудня: що заборонено робити у Ніконов день і про що сьогодні обов'язково треба помолитися

24 грудня, у католицьку Святвечір, православні християни вшановують пам'ять преподобного Никона Печерського, згадують Луку Стовпника та Данила Столпника. Цей день називають ще Никоновим.

Преподобний Никон Печерський — чернець Києво-Печерського монастиря та перший учень преподобного Антонія Печерського. Він народився в 11 столітті у знатній сім'ї. Коли 1096 року половецькі війська напали на київські землі, Нікон потрапив у полон разом з іншими ченцями монастиря. Никон провів під вартою 3 роки, терпляче переносив голод та муки.

Господар Никона підрізав йому жили, щоб той не зміг втекти, але одного разу преподобний зник на очах у своєї варти. Коли Київ уклав мир із половцями, колишній господар Нікона прийшов до Печерського монастиря. Яким же було його здивування, коли серед ченців він побачив свого бранця. Половець був неймовірно шокований, після чого прийняв Таїнство Хрещення і служив Никонові до самої смерті.

У цю дату наші пращури намагалися не виносити нічого з дому і молилися за захист від темних сил і порятунок від сумних спогадів. Селяни намагалися яскравіше висвітлити свій будинок, щоб у ньому завжди були статки та затишок. Цього дня потрібно виглядати охайно, інакше можуть почати долати злі духи.

У Ніконов день забороняється займатися домашніми справами після заходу сонця. Не варто виходити з дому після заходу сонця, а також заглядати в чужі вікна. Чоловікам не можна ходити на полювання та риболовлю. Забороняється виносити будь-які речі з житла та щось позичати.

Є й погодні прикмети. Так, якщо ворони шукають місце для ночівлі, то буде буря. Якщо білки ховаються у дуплі — чекай на морозні дні. Якщо собака забився в будку — до холодів.

«Почули цокітливих сорок — невдовзі похолодає», — так звучить одна з прикмет.

У цей день відзначають іменини — Данило, Омелян, Іван, Лука, Петро та Яна.

Нагадаємо, що у християн східного обряду триває різдвяний піст, який завершиться 6 січня.

Фото з Вікіпедії

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter