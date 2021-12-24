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Суспільство та люди

Які тепличні овочі накопичують найбільше нітратів: коментар науковця

23:55 24 грудня 2021
Овочі

Настала пора парникових овочів. Що варто знати, щоб уникнути харчового отруєння та навіть значніших розладів здоров’я через нітрати, що містяться в цій городині. Універсальну пораду в інтерв’ю «ФАКТАМ» дав науковий співробітник Національного природничого музею України кандидат біологічних наук Олексій Коваленко: не слід їсти занадто багато чогось одного, вирощеного в теплиці. Скажімо, ви прочитали, що червона капуста містить велику кількість антоціанів — природних барвників, які запобігають розвитку у людини багатьох хвороб. Її варто вживати регулярно, але не по кілограму за раз.

— Слід знати, що багато нітратів накопичує в собі шпинат, а також кореневі культури, вирощені в теплицях: буряк, морква, пастернак, петрушка, редис та інші, — розповів Олексій Коваленко.

Повністю його інтерв’ю читайте тут: «Чорні цятки на помідорах і перці — ознака ураження шкідливими грибками»: науковець розповідає про користь і можливу шкоду парникових овочів

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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