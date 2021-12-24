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Суспільство та люди

Різдво 25 грудня: що їдять у Святвечір

20:36 24 грудня 2021
облатки

Християни західного обряду ввечері 24 грудня святкують Святвечір. За стіл сім'ї сідають із появою на небі першої зірки. У католицьких громадах на стіл поставлять особливий різдвяний хліб — облатки, часто буває кутя. А ось традиція готувати одразу 12 пісних страв поступово відходить у минуле.

Стіл прикрашають хвоєю, а в центрі ставлять нагадування про Віфлеємське диво — подушечку з сіном або просто пучок сіна. Обов'язковим елементом свята є «різдвяні облатки» — тонкі коржики із прісного тіста із зображенням сцен із Євангелія. Найчастіше на облатках можна побачити Діву Марію, Немовля Ісуса, Віфлеємську зірку.

Облатки можуть бути білими та рожевими. Білі коржики призначені для тих, хто зібрався за столом. Всі члени сім'ї одночасно ламають облатки, загадуючи бажання, і пригощають тих, хто сидить поруч. Одна з облаток призначається для тих, кого більше немає серед живих — її кладуть на порожню тарілку. Облатки рожевого кольору випікаються для частування домашніх тварин.

Які незвичайні традиції святкування збереглися у католицьких країнах, читайте у статті «Різдво Христове: що католики готують до свята і чому намагаються всім вручити подарунки».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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