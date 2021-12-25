Євстратіїв день 26 грудня: чому на «Відьомські посиденьки» не можна лаятися

Православні українці, які нещодавно згадували преподобного Данила Стовпника, 26 грудня відзначають Євстратіїв день. У церковному календарі це дата вшанування пам'яті святих мучеників Євстратія Севастійського, а також Євгена, Авксентія, Ореста та Мардарія. У народі цей день називають Відьомськими посиденьками через збирання відьм та їхні спроби завірюхами та хуртовинами замісти сонце.

У IV столітті, за правління римського імператора Діоклетіана і гоніння на християн, у місті Севастії був схоплений і кинутий у в'язницю пресвітер Аравійської церкви Авксентій. Ніякі муки не змогли відректи його від віри.

Захоплений такою непохитністю, воєначальник Євстратій вирішив відкрити свою таємницю та сповідувати християнську віру, не таючись від інших. На покарання його піддали тортурам і після мук живцем віддали вогню, а Авксентію відрубали голову.

Спостерігаючи за смертю християн, простолюдин Мардарій розповів про свою віру в Господа Бога і відразу ж був повішений головою вниз, внаслідок чого і прийняв мученицьку смерть. Євгену відтнули руки, ноги, вирвали язик і обезголовили. А воїна Ореста, який теж зізнався у християнській вірі, живцем спалили на залізному ложі.

Згідно з народним повір'ям, відьми цього дня літають не лише на віниках, а й на будь-якому кухонному начинні. Тому господині починали робити різні дії. Вважалося, що втрачений рогіт не дозволить відьмі чаклувати, а перевернута пічна заслінка не впустить її в будинок.

Щоб смертельно хворий родич пішов на виправлення, просили у дзвонаря доторкнутися до найбільшого і малого дзвона. Під час дотику до дзвону потрібно було назвати ім'я хворого. А перед здійсненням цього обряду треба було заплатити дзвонареві.

Нечисту силу притягують лайливі слова, тому в це свято не можна лаятися. Вважається, що якщо на Євстратієв день світить сонце, то весь січень стоятиме ясна та морозна погода.

У світі 26 грудня відзначають День подарунків. Цього дня прийнято дарувати подарунки незаможним, влаштовувати благодійні акції чи ходити на сімейний шопінг.

День подарунків широко відомий у Великій Британії та у низці країн Британської співдружності націй: Австралії, Новій Зеландії, Канаді та інших. У деяких європейських країнах цей день також є святковим — його відзначають як другий день Різдва, який за григоріанським календарем присвячений Святому Стефану. Свою назву — Boxing Day (англ. box — коробка, скринька) — свято отримало через традицію дарувати в коробках.

Вважається, що свято з'явилося завдяки звичаю дарувати подарунки бідним. Багаті люди обмінювалися подарунками напередодні Різдва, а на другу добу святкування заведено було обдаровувати слуг та бідняків на вулиці. Також у церквах 26 грудня збирали пожертвування, які потім роздавали нужденним людям.

Як писали «ФАКТИ», сьогодні, 25 грудня християни західного обряду — римокатолики, протестанти та деякі православні церкви святкують Різдво Христове.

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