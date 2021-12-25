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Суспільство та люди

Привітати з Новим роком за один клік: в Україні запустили унікальний сервіс

19:55 25 грудня 2021
Привітати з Новим роком за один клік: в Україні запустили унікальний сервіс

На новорічні свята в Україні знову запустили онлайн-проект «Дивовижна поштівка», який ініціювала перша леді Олена Зеленська. Він покликаний з'єднати родини, які не можуть на свята бути разом, відзначили в Офісі президента.

Щоб створити власну листівку, потрібно лише зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, вибрати одну з картин, над якою чаклували найкращі українські художники та художниці, і вже за секунду привітання «оживе» у смартфоні друга чи родича.

На поштівках зображено новорічні й різдвяні традиції українського народу.

Нагадаємо, за кілька тижнів до Різдва Зеленський з дружиною відвідали святковий концерт «Вечірнього Кварталу».

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