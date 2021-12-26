Помічниця заступника міністра «затьмарила» своїми грудьми мера Львова: у мережі розгорівся пікантний скандал

Мер Львова Андрій Садовий, відомий своєю прихильністю до сімейних цінностей, несподівано опинився на фото із напівголою жінкою. Це сталося на одному з офіційних заходів, а незнайомкою була 27-річна помічниця заступника міністра освіти Ігора Гарбарука Крістіна Тишкун.

До речі, дівчина абсолютно не зрозуміла суть висунутих їй претензій, заявивши щось на кшталт: «А до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно».

Та й у соцмережі у Христини є набагато відвертіші фото, хоча при цьому вона позиціонує себе як серйозний юрист та власницю компанії «БК Забудова». Також Тишкун працює помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.

Проте саме фото красуні у компанії офіційно одягнених чоловіків стало приводом для мемів.

Нагадаємо, у 2019 році в центрі секс-скандалу виявилася заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка нібито отримала посаду в Кабміні «не просто так». Компромат виклав у мережу нині покійний нардеп Антон Поляков. На аудіо є розмова чоловіків, чиї голоси, за інформацією ЗМІ, схожі на нардепів із президентської фракції Юрія Корявченкова, Володимира Захарченка, В'ячеслава Медяника та високого поліцейського чину з Кривого Рогу. Так, на записі чути, як вимовляється ім'я Клітіної і як чоловіки обговорюють, що «дівчина дуже хотіла стати заступником міністра».

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