У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Новий рік — рік Чорного Водяного Тигра, до якого залишилося буквально кілька днів, принесе особливий успіх, як вважають астрологи, кільком знакам зодіаку. До речі, особлива увага звертається на колір вбрання, в якому краще зустрічати рік Тигра — під великим питанням залишається червоний та фіолетовий.

Втім, як пише The lime, Тигр не любить кітч і несмак — від яскравих образів у кислотних відтінках краще відмовитись. Ліпше підібрати сукню бежевого кольору і туфлі темно-шоколадного або зупинитися на синьо-блакитній гамі.

Оскільки Тигр буде водяним, то й червоний, який асоціюють із вогнем, йому теж може не сподобатися — вбрання у кольорах від яскраво-малинового до смородинового краще відкласти для весняних образів. А ось сукня чи костюм бордово-коричневого відтінку з аксесуарами контрастного кольору чудово підійде для зустрічі Нового року.

Як і фіолетовий колір, під питанням залишаються й різні «тварини» принти — думки фахівців із цього приводу розходяться.

Серед кольорів, що найкраще підходять для зустрічі 2022 року, — блакитний та блакитно-синій, м'ятно-зелений, медово-жовтий, темно-коричневий, оранжево-жовтий, оливковий.

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А novyny.live стверджують, що у 2022 році кольорами, які пасуватимуть всім знакам китайського гороскопу та допомагатимуть тримати баланс у житті, стануть білим та золотим. Вважається, що саме ці кольори допоможуть залучити радість та щастя, а також згладити можливі неприємності.

Найбільше вплив нового року відчують на собі Кролик, Коза, Змія, Кінь, Півень та Собака. Цим знакам обов'язково носити талісмани, одяг чи прикраси золотого та білого кольорів.

Ексклюзивний матеріал «Що приготувати на новорічний стіл та як прикрасити будинок до зустрічі року Чорного Водяного Тигра» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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