Грамота, спецфільм та вірусне відео: київський заправник неочікувано став зіркою соцмереж

Заправник із АЗС у Києві несподівано для себе став зіркою соцмереж. Василь Іванович Добринський, крім своєї основної роботи, ще й створював водіям настрій: розповідав гуморески, давав добрі побажання в дорогу. Після того, як шоумен Сергій Притула записав відео з позитивним заправником, ролик переглянули 1 240 000 користувачів Facebook та ще 615 тисяч підписників у Instagram. Про це телеведучий розповів у соцмережах.



Керівництво мережі АЗС винагородило свого героя. Про нього зняли фільм, який демонструють під час навчання персоналу. Крім того, прославлений заправник отримав і персональний бонус: грамоту і золоту відзнаку.

«Сказав мені той добрий чоловік, що до такої уваги до себе був трохи не готовий, але має велику радість з того, що не тільки своєю працею, але й своїм словом зміг зробити когось хоч трішки щасливішим. І просив подякувати кожному з вас за добре слово на його адресу», — розповів Притула.

Фото Сергій Притула/Facebook

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