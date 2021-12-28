Де смачно пообідати у Парижі: ресторатор Лібкін поділився враженнями від гастрономічної столиці світу

Одеський ресторатор Сава Лібкін, який нещодавно поділився з фоловерами рецептом сирних рогаликів зі сливовим джемом, разом із дружиною вирушив до Парижа і розвідав, в яких місцевих ресторанах смачно готують.

На своїй сторінці у соціальних мережах він зазначив, що хоч Париж і вважається однією з гастрономічних столиць світу, але знайти в ньому хороший ресторан не так просто: «І навіть на відомі ресторанні гіди типу Мішлена не завжди можна покластися у цьому питанні. Адже найчастіше молоді кухарі прагнуть отримати свою першу зірочку, зосереджуючися на кулінарному випендрьожі та забуваючи при цьому про бажання гостей. А ці бажання досить прості: щоб було смачно, атмосферно і хотілося повернутися».

Сава Лібкін розповів, що вони з дружиною влаштували «гастро-тур» 14 ресторанами, зупинившися на семи закладах та назвавши їх цікавими. У перших двох із цієї чільної сімки, за словами ресторатора, їжа чудова.

1. Pavillon Ledoyen

«Приголомшливий ресторан з дуже смачною кухнею та маленькими порціями. Резервувати столик потрібно за кілька днів. Обіднє сет-меню з трьох страв коштує 64 євро і у цьому випадку це не дорого. Особливо запам'яталася перепілка зі скоринкою з пармезану та рибним (!) смаком».

2. Chez Georges на Boulevard Péreirre

«Паризька класика у відмінному виконанні. Атмосфера та обслуговування на рівні. Всі офіціанти у віці, чудово розуміються на кухні закладу. Єдиний ресторан із 14, куди ми прийшли вдруге в цій поїздці. Фішка місцевого шефа — страви з різними соусами. У меню таких страв з півдюжини, їх і потрібно замовляти».

3. Bistrot Paul Bert

«Олдускульний інтер'єр і не дорого. Класична французька кухня, білі скатертини. Офіціанти говорять і розуміють тільки французькою. Замовляв яєчню з трюфелями та фрі. Досить смачно та трохи старомодно. L'Ecailler du Bistrot — дорогий ресторан із морепродуктами цього ж власника».

4. Nolinski на Avenue de l'Opéra

«Цілком пристойний ресторан при готелі. Атмосфера, що запам'ятовується, сервіс так собі — надто формальний. Їжа нормальна, але не запам'ятовується — приготована акуратно і не більше. Той випадок, коли інтер'єр вражає більше, ніж страви. Оздоблення залів виконане у золотистих тонах і підкреслене теплим освітленням».

5. L'Avenue

«Ресторан бізнес-формату: стандартне меню, багато гостей, туристичний сервіс. Тут добре розуміють споживача, знають, на що він ведеться. Можна приходити без резерву. Їжа тут, на мій погляд, ні про що, проте непогана атмосфера і музика, а також — гарне промо. Все пояснюється просто: цим місцем керують власники легендарного Hotel Costes, а вони розуміються на створенні репутації і у тому, на що клюють клієнти Діорів-Вюітонів».

6. Café De L'esplanade

«Ще один ресторан від братів Костес (Hotel Costes). Про це місце можна сказати майже те саме, що і про L'Avenue, хіба що інтер'єр тут більш вальяжний та трохи краще сервіс. І якщо я вдруге згадав Hotel Costes, то згадаю і втретє: обов'язково відвідайте бар при готелі — дуже атмосферне місце. Коктейлі банальні, фотогенічний інтер'єр».

7. Palais Royal Restaurant

«Сучасно та креативно. Дуже дорого. Мені запам'ятався десерт та страва з молочного порося. Атмосфери не помітив. Сервіс дуже формальний. Наче одна зірка від Michelin. Цікаво за що…»

Раніше ресторатор похвалився кулінарними успіхами своєї дружини Марини, яка самостійно приготувала сибас із картоплею та оливками.

Фото зі сторінки Сави Лібкіна у соціальних мережах

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