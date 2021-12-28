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Суспільство та люди

«Дух Різдва кожен розуміє по-своєму»: Жадан поділився «святковим фото» з Харкова

12:42 28 грудня 2021
Меморіальна дошка Кернесу

Письменник Сергій Жадан виклав у соціальні мережі фото, зроблене ним у Харкові, де стіну з пам'ятною табличкою на честь померлого рік тому мера Геннадія Кернеса по-різдвяному прикрасили. Меморіальна дошка розміщена на будівлі міської ради.

«Що таке Дух Різдва, кожен розумів по-своєму. Харків 2021. Всім доброго ранку», — написав Жадан у коментарі до фото, яке він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що ще за життя Геннадія Кернеса у Харкові точилася боротьба за повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова. З ініціативи міської влади стару назву відновлювали, однак у апеляційних судових інстанціях такі рішення визнавали незаконними.

Фото Сергія Жадана

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