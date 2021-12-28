27.09 / 27.30 30.52 / 30.91
Київ: -7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Агіїв день 29 грудня: час варити пиво і гадати на погоду

5:45 29 грудня 2021
Пророк Аггей

Після Дня Трифона, який православні відзначали 28 грудня на згадку про святого Трифона Печенігського, в народі вшановують Святого старозавітного пророка Аггія. У народі його прозвали Інесієм (Іній Сій) або Зимоуказником, адже в цей день передбачали погоду на найближчий час, зазначає ресурс my-calend.ru.

Крім того, про погоду можна було дізнатися, якщо розпалити багаття та кинути у нього снігових чоловічків. Якщо вогонь швидко загасає, то ясна погода збережеться протягом усіх Святок.

Але окрім ворожіння на погоду, цього дня було прийнято підносити молитви про нещодавно померлих родичів, адже Аггія вважають покровителем чистої людської душі, якій треба допомогти піднестися до Небесного світу.

Якщо ж у сім'ї з'явився новонароджений, необхідно прийти до церкви і поставити свічку за здоров'я дитини. У молитві також вважається обов'язковим попросити Аггія про збереження чистоти душі немовляти та про настанову його на істинний шлях.

У домі не припиняється підготовка до новорічних свят — жінки готують колодці та солодощі для колядників, а чоловіки — варять пиво.

Прикмети дня

Якщо дерева та будинки скувало інеєм, то погода на Святки буде теплою.

Якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

Якщо сніг впритул біля парканів лежить і вітер гуляє, то чекай голодного літа (неврожайного).

Якщо шибки покрили розписні візерунки, то мороз протримається ще 20 днів.

Агіїв день показує погоду на квітень.

Заборони дня

За народними повір'ями, сьогодні не можна лінуватися — щоб наступний рік був вдалим, слід із раннього ранку взятися за справи.

Також існує забобон, згідно з яким 29 грудня не можна сідати за стіл (інакше можливі захворювання ніг). Також не можна розмовляти з близькими через поріг (це загрожує сваркою), і передавати з рук до рук гроші (з ними можна передати негатив).

Свої іменини 29 грудня святкують Аркадій, Феофанія, Софія та Микола.

Читайте також: Різдво Христове та ще 5 важливих дат для православних: церковний календар на січень 2022 року

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

газ

До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Перехід на пенсію померлих батьків: хто має на це право

Перехід на пенсію померлих батьків: хто має на це право

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.