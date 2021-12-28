Агіїв день 29 грудня: час варити пиво і гадати на погоду

Після Дня Трифона, який православні відзначали 28 грудня на згадку про святого Трифона Печенігського, в народі вшановують Святого старозавітного пророка Аггія. У народі його прозвали Інесієм (Іній Сій) або Зимоуказником, адже в цей день передбачали погоду на найближчий час, зазначає ресурс my-calend.ru.

Крім того, про погоду можна було дізнатися, якщо розпалити багаття та кинути у нього снігових чоловічків. Якщо вогонь швидко загасає, то ясна погода збережеться протягом усіх Святок.

Але окрім ворожіння на погоду, цього дня було прийнято підносити молитви про нещодавно померлих родичів, адже Аггія вважають покровителем чистої людської душі, якій треба допомогти піднестися до Небесного світу.

Якщо ж у сім'ї з'явився новонароджений, необхідно прийти до церкви і поставити свічку за здоров'я дитини. У молитві також вважається обов'язковим попросити Аггія про збереження чистоти душі немовляти та про настанову його на істинний шлях.

У домі не припиняється підготовка до новорічних свят — жінки готують колодці та солодощі для колядників, а чоловіки — варять пиво.

Прикмети дня

Якщо дерева та будинки скувало інеєм, то погода на Святки буде теплою.

Якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

Якщо сніг впритул біля парканів лежить і вітер гуляє, то чекай голодного літа (неврожайного).

Якщо шибки покрили розписні візерунки, то мороз протримається ще 20 днів.

Агіїв день показує погоду на квітень.

Заборони дня

За народними повір'ями, сьогодні не можна лінуватися — щоб наступний рік був вдалим, слід із раннього ранку взятися за справи.

Також існує забобон, згідно з яким 29 грудня не можна сідати за стіл (інакше можливі захворювання ніг). Також не можна розмовляти з близькими через поріг (це загрожує сваркою), і передавати з рук до рук гроші (з ними можна передати негатив).

Свої іменини 29 грудня святкують Аркадій, Феофанія, Софія та Микола.

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