Українцям запропонували обрати найкрасивішу ялинку країни: десятка новорічних красунь

Державне агентство розвитку туризму оголосило голосування за найкрасивішу новорічну ялинку країни, склавши власний рейтинг.

«У ці дні новорічна ялинка — головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішило зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою подорож», — йдеться у повідомленні Агентства в соцмережі .

Київ

У столиці встановлено штучну ялинку заввишки 31 метр, а її яскрава гірлянда протяжністю 10 км утворює купол, що мерехтить різнокольоровими вогниками. Особливістю є обладнаний на площі найбільший у Європі вертеп.

Львів

17-метрову живу ялинку місту подарував 85-річний Василь Козленко — це дерево росло у його дворі 35 років. Прикрасили ялинку традиційними для західної України різдвяними павуками та ромбами.

Дніпро

Місто може похвалитися найдорожчою ялинкою в Україні — на її встановлення та прикрасу прозорими та золотими кулями з бюджету міста витратили 12,5 млн гривень. Встановлено дерево на Європейській площі.

Одеса

Головна ялинка міста та Думська площа прикрашені святковою ілюмінацією у морському стилі вартістю понад 2,5 млн грн. Верхівку ялинки прикрашає великий дванадцятикутник у вигляді кристала, що освітлює шлях мандрівникам.

Луцьк

Головну ялинку Волині в соцмережах називають найоригінальнішою в Україні — вона складається одразу з трьох ялинок, що ростуть поруч. На них цього року повісили 150 іграшок та понад 200 гірлянд.

Вінниця

Для 28-метрової ялинки придбали нові іграшки — великі бурульки і 3D-кулі, а також менші кульки золотистого, срібного і синього кольорів, і ілюмінацію.

Ужгород

На свята міськрада придбала нову штучну 18-метрову ялинку вартістю трохи менше мільйона гривень. Дерево вбране у кульки білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрашене ілюмінацією у жовто-гарячих кольорах.

Херсон

Головна ялинка міста, яку також можна вважати і головною українською ялинкою окупованого Кримського півострова, цього року досягає 18 метрів. Дерево прикрашають 3,5 кілометри гірлянд та близько півтисячі ялинкових прикрас, 45 із яких мають власну підсвітку.

Харків

Головна новорічна ялинка Харкова є однією з найвищих в Україні — 40,5 м. Вона зібрана з окремих деталей та підсвічена світлодіодними лампами, а ілюмінація працює у денному та нічному режимах. Штучне новорічне дерево прикрашене кілька тисяч куль із блискучого пластику та завитками, що зображають морозні візерунки.

Запоріжжя

У місті до святкування підійшли оригінально — 22-метрову ялинку оформили у європейському, мінімалістичному стилі, витративши на нові іграшки та гірлянди близько 2 млн грн. Колишня ж ілюмінація прикрашає інші новорічні локації міста.

Нагадаємо, раніше своїми новорічними ялинками «помірялися» українські зірки шоу-бізу.

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