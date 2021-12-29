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Суспільство та люди

Довелося виправдовуватися у мережі: відомий гонщик Олексій Мочанов потрапив у скандал у центрі Києва

10:07 29 грудня 2021
Мочанов

Відомий автогонщик та блогер Олексій Мочанов став учасником конфлікту у центрі Києві — він не поділив дорогу з водієм Skoda на Великій Васильківській.

Відео, на якому Мочанов демонструє опоненту середній палець, у мережу виклав «Київ Оперативний». Водій автомобіля, з яким у Мочанова виник конфлікт, розповів, що автогонщик підрізав його на дорозі, але на цьому конфлікт не вичерпався. Відбулася суперечка, а потім Мочанов ударив у скло автівки та поїхав.

 

У свою чергу Олексій Мочанов виклав свою версію події, заявивши, що його опонент їхав смугою, виділеною для громадського транспорту, а він, увімкнувши поворотник, зібрався перелаштуватися. "Замість того, щоб встати, відкрити вікно і вибачитися, малолітка нагнув мені бравих х...в. На пропозицію припаркуватися і повторити мені цей коментар, доматюкався і почав виконувати", - пише автогонщик на своїй сторінці у соцмережах. У коментарях до посту він додав, що відео у нього немає – відеореєстратором він не користується.

 

 

Раніше автогонщик давав поради автомобілістам, як правильно заводити авто в мороз — для «механіки» та «автоматики» (читайте у рос. версії).

Фото зі сторінки Олексія Мочанова у соціальних мережах

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