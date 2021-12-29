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Суспільство та люди

Стресу уникнути неможливо: власникам свійських тварин дали важливі поради перед Новим роком

12:39 29 грудня 2021
Собака

Хоч у Києві і заборонено використання піротехнічних виробів при проведенні заходів, проте салюти та феєрверки, як і раніше, є атрибутом новорічних свят і стають причиною травм або навіть смерті тварин.

У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» розповіли, що щорічно під час новорічних свят до ветеринарів звертаються мешканці столиці, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. «Раптові вибухи петард і феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря або навіть потрапити під автомобіль», — цитують у КМДА директорку лікарні Наталію Мазур .

Фахівці стверджують, що підготувати тварину до такого стресу неможливо — раптового вибуху може злякатися навіть дресирований собака. Піротехніка також смертельно небезпечна для птахів, які внаслідок шоку втрачають орієнтацію у просторі, врізаються у машини, дерева, будівлі.

Фахівці комунальної ветклініки дали поради, як захистити тварину від новорічної піротехніки:

  • під час новорічних свят вигулюйте домашнього вихованця подалі від місць масових розваг;
  • за можливості гуляйте з тваринним ранком або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;
  • не відпускайте собачку з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху — тримайте його міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти;
  • заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

Раніше у КМДА попереджали киян про навчання на випадок авіаудару — сиренах. Ексклюзивний матеріал на цю тему «Від бомбардування у Києві можна сховатися навіть у підземному переході, — Роман Ткачук про готовність столиці до авіаудару» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту КМДА

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