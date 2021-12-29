Віддав продукти і свій пуховик хлопцю, який попросив у столичному магазині про допомогу: у мережі захоплюються вчинком чоловіка

У соціальних мережах близько десяти тисяч інтернет-користувачів поширили посn про чоловіка, який допоміг хлопцеві в одному зі столичних магазинів.

Інформація про цей вчинок з'явилася на сторінці«Мій Обухів» у Facebook. Автор посту виклав фотографію чоловіка, який стояв біля автомобіля, розповівши про його вчинок.

«Пояснюю ситуацію. Київ, у магазин зайшов хлопець без куртки, зараз у сніг, і попросив поїсти. Його хотіли вигнати, а чоловік з фото віддав йому свої продукти та зняв із себе свій гарний пуховик і вдягнув на хлопця. Дякую тобі хороша людина» , — пише Євген Агапов.

До речі, один із інтернет-користувачів написав, що знає цю людину — чоловіка звуть Леонід, він працює директором фірми.

Нагадаємо, що нещодавно у Кропивницькому генеральний директор обласного онкоцентру Костянтин Яринич врятував 9-річну дівчинку, яка вийшла на озеро, що замерзло, та провалилася під лід.

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Фото з Pixabay

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