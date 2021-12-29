«Тепер у небес буде свій поліцейський»: помер 11-річний герой публікацій «ФАКТІВ»

У Чернівцях у притулку для жертв домашнього насильства «Місто добра» помер 11-річний Сашко Андрійчук, який був героєм кількох публікацій «ФАКТІВ». Про це повідомила керівник благодійного фонду «Я майбутнє України» Марта Левченко на своїй сторінці у Facebook: «Маленький янгол Сашко… Тепер у небес буде свій поліцейський»

Нагадаємо, що про тяжкохворого Сашка вся Україна дізналася у лютому 2021 року, коли поліцейські вирішили виконати заповітну мрію маленького хлопчика та прийняли його до своїх лав. На той час Сашко, якому поставили діагноз медуллобластома (злоякісна пухлина головного мозку), вже не міг розмовляти та їсти самостійно, а поворухнути йому вдавалося лише лівою рукою. Лікарі давали йому тільки десять днів життя.

Лікарі давали Сашкові всього десять днів життя. З мамою та сестричкою

Церемонія посвяти Сашка у поліцейську пройшла за всіма правилами. Для хлопчика пошили форму патрульного саме за його розміром. Дитину, що нічого не підозрювала, вивезли на колясці на вулицю, де вже вишикувалися 80 правоохоронців. Почалося посвячення. Поліцейські віддавали хлопцеві честь, співали гімн і… плакали. Так, сліз не могли стримати навіть найсуворіші бійці спецпідрозділу «Корд». А потім вони почали зривати свої шеврони. Підходили до хлопця і клали шеврони йому на коліна. У поліцейських шеврон — це щось подібне до амулета, захиста. Так вони хотіли висловити дитині свою повагу.

Церемонія посвяти Сашка у поліцейські

Марта Левченко згадує, що ще ніколи не бачила Сашка таким щасливим. Він весь вечір переглядав відео церемонії посвяти та посміхався.

Попри прогнози лікарів, Сашко Андрійчук не лише прожив понад десять днів, а й, здавалося, пішов на одужання. Хлопчик став активнішим і веселішим. За допомогою мами він записав відео для всіх, хто стежив за його долею, в якому навіть вимовив фразу: «Усіх люблю!»

31 серпня Сашко відзначив свій 11-й день народження. Хлопчик дуже чекав на це свято. Тоді до нього приїхали в гості його колеги — патрульні поліцейські, які надарували йому купу подарунків. Іменинник був дуже радий і навіть намагався жартувати.

На 11-річчя Сашкові влаштували справжнє свято

Здавалося б, з'явилася надія на чудове одужання…

Однак 27 грудня Марта Левченко написала на своїй сторінці у Facebook тривожну фразу: «Моліться за Сашка». Цього року хлопчик одного разу вже впадав у кому, але йому вдалося з неї вийти. Зараз дива не сталося.

До притулку для жертв домашнього насильства «Дім добра» Сашко потрапив разом зі своєю мамою та 13-річною сестричкою. Вдома, в одному з сіл на Буковині, залишився батько-тиран, який за два роки хвороби сина так жодного разу не поцікавився його здоров'ям.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як на Львівщині рятували 6-річну дівчинку із тяжкою аномалією серця.

Фото надане притулком «Місто добра»

871

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter