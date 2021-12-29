П'яні поляки напали на хостел із українцями, але нарвались на бійця «Айдара»: дуже жорстке відео

У мережу виклали відео, зняте в польському Вроцлаві, де, як стверджується, четверо п'яних місцевих жителів увірвалися до хостелу, в якому мешкали українці.

За словами танкіста Віталія Коруна, молодики кричали, що «хочуть спробувати українську кров», однак нарвались на жорстку відповідь.

«На їхню біду в цьому хостелі на той час був танкіст з «Айдару» , — пише він і додає, що двом нападникам вибили зуби, а решта втекла. За його словами, поліцію не викликали — агресивних хлопців просто викинули на вулицю.

Нагадаємо, що на пляжі у Познані цього літа п'яний чоловік напав на компанію, яка говорила українською, вдаривши одного з них ногою по голові. Потерпілий знепритомнів, а агресивного чоловіка зупинили інші відпочиваючі та передали його поліції.

Фото з Pixabay

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