«МВС України, де наші гроші?»: в мережі поліціянти вимагають перегляду зарплатні

Співробітники Національної поліції України вимагають перегляду зарплат та зміни керівництва Міністерства внутрішніх справ України. Після отримання грудневої зарплати правоохоронці почали масово висловлювати невдоволення у коментарях під постом про міжнародне співробітництво на сторінці МВС України у соцмережі Facebook.

«МВС України, де наші гроші? Коли буде виплата? Де ковідна допомога? Чому деякі кадри при виході одержують мільйонні виплати, деякі — тисячі? Чому прокурори отримали +100 до свят? Чому керівники МВС отримали по 100к+ допомоги? Ви сама гнила структура! Готуйте паркани, скоро вони вам будуть потрібні», — написав один із поліцейських.

Правоохоронці також зазначають, що їхня зарплатня у грудні склала 13 тис. гривень.

«Я поліцейський, у мене троє дітей (багатодітна сім'я) дружина не працює, у декреті! Дякуємо за з/п у 13 тис., навіть цукерок дітям не дали», — написав користувач.

«Керівництво МВС, яке терміново потрібно змінити та посадити на заробітну плату у розмірі 13 тисяч, і нехай годують своїх дітей», — зазначив поліцейський.

«Я бажаю вам та вашим дітям на новий рік вижити на ті 13200, які ви нам нарахували у грудні. Щоб ви вдавилися своїми стотисячними преміальними», — підтвердив ще один користувач.

Співробітники Нацполіції також не виключають ймовірність масштабного страйку з вимогою зміни керівництва МВС.

«Замість 13 зарплати ми сьогодні отримали по 500 — 1500 грн. Кажуть — немає грошей. А тоді чому керівництво отримало по 100 тис? І де наші ковідні виплати? Яка зарплата — така робота — чекайте на масове страйкування та звільнення», — зазначив один із поліцейських.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік, у якому не передбачено підвищення зарплат працівникам НПУ, що спричинило хвилю звільнень поліцейських. Ексглава МВС Арсен Аваков закликав владу переглянути бюджет та знайти можливість підвищення зарплат правоохоронцям, оскільки така ситуація несе загрозу внутрішній безпеці. Як відомо, зарплата детективів НАБУ становить 90 тис. грн, слідчого — 77 тис. грн, оклад детективів БЕБ — від 40 тис. грн, прокурора — 33 тис. грн, столичного інспектора з паркування — від 18 тис. грн.

У передсвятковий тиждень правоохоронці розпочали протест за «італійським типом» — патрульні перестали виписувати штрафи порушникам ПДР (що є однією зі статей наповнення бюджету), обмежуючись лише профілактичною бесідою.

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