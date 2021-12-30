Прикольні вітання та листівки з Новим роком 2022

Новорічні свята прийнято зустрічати весело, а найкращий спосіб подарувати гарний настрій друзям та близьким — надіслати їм веселу листівку та привітання у віршах. Згідно з останніми опитуваннями соціологів, майже половина українців чекає від нового 2022 року чогось хорошого, а тому буде рада оптимістичним посланням.

Хай у році, що настане

Будете завжди здорові.

І дарує рік тепло,

Безліч радощів, любові!

Новий рік — це славна мить,

Хай надалі вам щастить.

Море сміху я бажаю

І з Новим роком вас вітаю!

Рік Новий — казковий час!

Хай здивує щастям вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання!

Щоб у січні, наче в квітні

Гріли проліски привітні,

Щоб літа ішли не марно,

Все в житті складалось гарно!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

Астрологи вже склали гороскопи на новий 2022 рік та пропонують дізнатися, для яких знаків наступні 12 місяців будуть вдалими.

Фото pixabay.com

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