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Суспільство та люди

Прикольні вітання та листівки з Новим роком 2022

19:20 30 грудня 2021
новий рік

Новорічні свята прийнято зустрічати весело, а найкращий спосіб подарувати гарний настрій друзям та близьким — надіслати їм веселу листівку та привітання у віршах. Згідно з останніми опитуваннями соціологів, майже половина українців чекає від нового 2022 року чогось хорошого, а тому буде рада оптимістичним посланням.

Хай у році, що настане
Будете завжди здорові.
І дарує рік тепло,
Безліч радощів, любові!

Новий рік — це славна мить,
Хай надалі вам щастить.
Море сміху я бажаю
І з Новим роком вас вітаю!

Рік Новий — казковий час!
Хай здивує щастям вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання!

Щоб у січні, наче в квітні
Гріли проліски привітні,
Щоб літа ішли не марно,
Все в житті складалось гарно!

Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!

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Астрологи вже склали гороскопи на новий 2022 рік та пропонують дізнатися, для яких знаків наступні 12 місяців будуть вдалими.

Фото pixabay.com

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