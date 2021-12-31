Заборони та прикмети 31 грудня: на Модеста можна передбачити свою долю наступного року

31 грудня Православна церква та її парафіяни згадують святителя Модеста, патріарха Єрусалимського. Він жив у VI-VII столітті, ще в юності прийняв чернецтво, але жив не пустельником, а багато робив для поширення християнської віри. Заслугою Модеста вважають відновлення храму Гробу Господнього у Єрусалимі та храму Різдва Христового у Віфлеємі. Після того, як патріарх Модест закінчив свій земний шлях, його поховали на Єлеонській горі в Єрусалимі. Святому присвятили окремий день у церковному календарі.

У народній традиції Модесту приписували здатність розуміти диких звірів та віддавати їм накази. Тому в Модестів день просили святого захистити будинок та сім'ю від нападу хижаків, читали молитву про те, щоб у новому році худоба залишалася здоровою.

Також на Модестів день намагалися зазирнути у майбутнє. Вважалося, що в цей день грань між нашим та потойбічним світом стає як ніколи тонкою, а тому можуть відкритися таємниці, які досі були приховані від людей. Той, хто ворожить, після настання темряви, повинен був залишитися один у домі і прислухатися: плач віщував хворобу когось із близьких, передзвін — небезпеку. З долетілих уривків розмов теж можна було скласти приблизну картину, що може принести наступний рік.

Оберігаючись від нечистої сили, намагалися обов'язково ховати ножі, щоби туди не вселилося нічого злого. Також перевіряли, чи не залишився не накритим глечик з молоком — щоб нечисть не могла поласувати солодким.

У Модестів день намагалися закінчити всі справи у дворі до темряви і після заходу сонця на вулицю вже не виходили. З будинку ще з ранку потрібно було винести розбитий та потрісканий посуд. Всі дзеркала намагалися натерти до блиску, але не вдивлятися у відображення, якщо темно в кімнаті. Також вважалося, що на Модеста, особливо ближче до вечора, не можна озвучувати свої таємні страхи, говорити про хвороби, пожежі, втрати, щоб в дім не зайшло лихо.

Фото patriarchia.ru

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