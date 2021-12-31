Діккенс, Флег, Грішем: 7 книг, які варто перечитати напередодні Нового року та Різдва

У свята варто не лише зустрічатися з друзями, влаштовувати гучні вечірки чи віправлятися у мандри, але й знайти час, аби провести його з цікавою книжкою. Особливо, якщо вона відповідатиме атмосфері цих днів.

На каналі «Літературний кайф» порадили обрати для затишного вечора сім книг. Ось вони.

Фенні Флегг «Різдво і червоний кардинал».

На початку книги головний герой Освальд дізнається про страшний діагноз і вирішує провести останні дні не у курному Чикаго, а у маловідомому поселенні Загублений струмок. Саме в цьому місці з дивними звичаями Освальд святкуватиме своє останнє Різдво, напередодні якого починають коїтися чарівні речі, що змінюють життя головного героя і місцевих мешканців.

Джон Грішем «Різдво з невдахами».

У цій кумедній історії автор висміює традиції святкування новорічних свят, але після прочитання «Різдва з невдахами» відразу згадуються ті емоції, які охоплюють нас перед Новим роком. Тому, якщо вас ще не відвідало відчуття святковості, відкривайте цю книгу й вперед.

Річард Пол Еванс «Різдвяна скринька».

Ця історія нагадує нам про сімейні цінності. Автор розповідає про молоду родину та їхній переїзд до старовинного будинку вдови Меріанн Паркін напередодні Різдва. Атмосфера сімейного тепла, затишку та святкових турбот подарує неймовірне відчуття щастя.

Сара Едісон Аллен «Цукрова Королева».

У книзі є місце містиці, сімейним проблемам і святковій атмосфері. Історія ніби пахне першим снігом та новорічним настроєм.

Микола Гоголь «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

Ця книга давно відома усім поціновувачам творчості Миколи Гоголя. Тож чому не згадати її напередодні Нового Року? Пропонуємо перечитати цю історію, сповнену зимовою казкою, чаклуваннями, коханням та українськими традиціями, ще раз.

Донна Ванлір «Різдвяні туфлі».

Сумна різдвяна історія розповідає про двох різних людей, чиї долі перетнулися одного разу на Святвечір. У кожного своя історія, кожен хоче вирішити власні проблеми. Якщо ви досі не знаєте, як пара туфель може змінити життя, то ця книга для вас.

Чарльз Діккенс. «Різдвяні історії».

Ще одна книжка з дитинства, яка дихає морозом та Різдвом. Це подекуди смішні, інколи сумні та все ж таки чарівні казки для дорослих. Не просто інша версія класичних англійських різдвяних «історій з привидами», а книга з глибоким психологізмом. Тож «Різдвяні історії» — не тільки емоційна насолода, але й розумова.

Ексклюзивний матеріал «Фінансовий успіх та створення сім'ї: гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter