П'ять книг зі «святкового списку» Білла Гейтса: що почитати на новорічних канікулах

Для тих, хто звик проводити вільний час за гарною книгою, Білл Гейтс склав свій список найкращих книг 2021 року. На думку засновника Microsoft, вся ця література добре підходить для новорічно-різдвяних свят.

У списку Гейтса представлені і художні твори, і науково-популярна література. Багато з творів вже перекладені і випущені або готуються до друку в Україні.

1. Джефф Гокінс «Тисяча мізків: нова теорія інтелекту» (Thousand Brains Theory of Intelligence). Сформульована Гокінсом та його командою теорія про роботу людського мозку цікава і сама по собі, але для розуміння потребує спеціальних знань. «Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, що може знадобитися для створення справжнього штучного інтелекту, ця книга пропонує захоплюючу теорію», — заінтригував Гейтс.

2. Кадзуо Ісігуро «Клара і Сонце» (Klara and the Sun). Новий роман нобелівського лауреата розповідає історію роботизованої іграшки-подруги Клари та її невиліковно хворої дівчинки-власниці Джозі. Книга ставить багато запитань щодо того, як зароджується та зникає людяність. «Люблю хороші історії про роботів … Нехай події і відбуваються в похмурому майбутньому, але роботи не є злою силою», — написав Гейтс. В Україні переклад «Клари та Сонця» вийшов у 2021 році.

3. Уолтер Айзексон «Зломщиця коду: Дженніфер Дудна, редагування геному і майбутнє людської раси» («The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, та Future of Human Race»). Книга є не тільки біографією американської вченої Дженніфер Дудни, нобелівської лауреатки, але й порушує важливі етичні питання, пов'язані з редагуванням генів. Книга була випущена у 2021 році, у перекладі ще не видавалася.

4. Мегі О'Фаррелл «Хамнет» (Hamnet). Новий історичний роман О'Фаррелл пропонує вирушити у часи Шекспіра, з'ясувати, що сталося з його єдиним сином Хамнетом. «Якщо ви шанувальник Шекспіра, вам сподобається цей зворушливий роман про те, як його особисте життя могло вплинути на написання однієї з найвідоміших п'єс», — говорить Гейтс, маючи на увазі трагедію «Гамлет».

5. Енді Вейр «Проект «Аве Марія» (в інших перекладах — Проект «Радуйся, Маріє», оригінальна назва — «Project Hail Mary»). Головний герой роману — астронавт, який втратив пам'ять. Прокинувшись, герой виявляє себе на космічному кораблі, що прямує до системи Тау Кіта. Вейра знають переважно за романом «Марсіанін», але остання робота письменника Гейтсу теж сподобалася. Український переклад має вийти влітку 2022 року.

Створити особливий різдвяний настрій допоможуть сім книг про Різдво та новорічні свята .

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter