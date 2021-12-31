27.16 / 27.42 30.56 / 31.02
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Міхеїл Саакашвілі вперше зізнався, що має маленьку доньку (фото)

14:18 31 грудня 2021
Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який восени цього року на батьківщині потрапив до в'язниці, показав молодшу доньку Еліс Марію, яку привітали на новорічному концерті.

«Цей рік перший, коли молодшу учасницю новорічного концерту „Головного каналу“ Еліс Марію Саакашвілі привітали зі сцени з мамою на телеекрані. Моя улюблена дівчинка та моя молодша дочка. Я щаслива, що у мене така можливість, і моя новорічна ніч відрізняється від інших не стінами в'язниці, а теледебютом моєї улюбленої дівчинки», — пише Саакашвілі на своїй сторінці у соціальних мережах і показує дівчинку.

«У 2022 році ми повинні змінити все, щоб наші діти ставали щасливішими та щасливішими!» — додав політик.

Нагадаємо, що про стосунки з Міхеїлом Саакашвілі, які тривають близько року, раніше розповіла народна депутатка від «Слуги народна» Єлизавета Ясько. Пара приховувала це, проте після арешту експрезидента Грузії Ясько розповіла про їхній роман.

Фото зі сторінки Міхеїла Саакашвілі у соціальних мережах

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Усик-«інопланетянин» розсмішив Джошуа в Дубаї: довелося робити спільне селфі

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.