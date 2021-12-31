Міхеїл Саакашвілі вперше зізнався, що має маленьку доньку (фото)

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який восени цього року на батьківщині потрапив до в'язниці, показав молодшу доньку Еліс Марію, яку привітали на новорічному концерті.

«Цей рік перший, коли молодшу учасницю новорічного концерту „Головного каналу“ Еліс Марію Саакашвілі привітали зі сцени з мамою на телеекрані. Моя улюблена дівчинка та моя молодша дочка. Я щаслива, що у мене така можливість, і моя новорічна ніч відрізняється від інших не стінами в'язниці, а теледебютом моєї улюбленої дівчинки», — пише Саакашвілі на своїй сторінці у соціальних мережах і показує дівчинку.

«У 2022 році ми повинні змінити все, щоб наші діти ставали щасливішими та щасливішими!» — додав політик.

Нагадаємо, що про стосунки з Міхеїлом Саакашвілі, які тривають близько року, раніше розповіла народна депутатка від «Слуги народна» Єлизавета Ясько. Пара приховувала це, проте після арешту експрезидента Грузії Ясько розповіла про їхній роман.

Фото зі сторінки Міхеїла Саакашвілі у соціальних мережах

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