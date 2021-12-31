Лісівник прикрасив ялинки гноєм та скропив коров’яком: курйозне фото

Житель Тернопільської області Віктор Свищо, колишній працівник лісогосподарства, знайшов спосіб, як боротися із вирубкою ялинок. Блакитні та звичайні ялинки, що росли поблизу будинку, пенсіонер обробив коров'ячим гноєм, а на гілки розвісив смердючі «прикраси». Отриманим результатом Свищо похвалився у Facebook.

Передбачається, що їдкий запах відлякне любителів рубати ялинки. «В переддень новорічних свят та Різдва Христового підживив прямо зверху і донизу свіжою гноївкою всі ялини та додатково обробив відповідними отрутохімікатами ще й доповнив цю роботу побілкою вапном, це все пересторога для нечистих на руку, відверто: злодіїв!», — пояснив Свищо.

Обробляти своїх зелених красунь пенсіонер вирішив після того, як два роки тому злодії зрубали п'ять ялинок. Все це трапилося перед Новим роком, тож про подальшу долю хвойних дерев здогадатися нескладно. Тепер Віктор Свищо вживає радикальних заходів і сподівається захиститися від вандалів.

Нагадаємо, хвойні дерева у парках та скверах часто обробляють їдкою рідиною, щоб ялинки не зрубали до Нового року. Проте допомагає це не завжди. Часом злодії встигають продати таку «ароматну» ялинку недосвіченим покупцям. Не відлякують ворогів лісу і великі штрафи за знищення ялинок та сосен.

Фото viktor.svyshcho.9/Facebook

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