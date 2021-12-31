Вітання з роком Тигра: гарні листівки, вірші та тости

Ось і настав Новий рік, покровителем якого є Чорний Водяний Тигр. Зустріньте його треба весело і стильно, щоб успіх не залишав як мінімум до наступного року.

Сподіваємось, у цьому вам допоможуть добрі привітання, якими можна обдарувати рідних, близьких та знайомих.

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Сердечно вітаю із Новим роком! Бажаю, щоб господар року взяв вас під своє заступництво і ваше життя стало ще більш яскравим, повним пристрасті, вогню та стрімких радісних подій!

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Сьогодні в вашу хатку,

Завітало Тигренятко,

Тигренятко не просте,

Новий рік на хвостику несе.

А в новім році буде щастя,

Мир, достаток та все удасться.

Тигр віджене біди та незгоди,

Накличе доброї погоди.

У домі, в серці та на дворі.

Щоб не шуміли бурі,

А світили зорі.

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Бажаю, щоб, як на шкурі тигра, у вашому житті цього року з'явилася чорна смуга. Нехай у ній обов'язково буде чорний мерседес, чорна ікра та чорні перли. З новим роком!

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З роком смугастого дикого звіра!

Хай він дарує добро та довіру,

Хай буде завжди щаслива родина

Вільна й багата — наша країна!

Успіх прийде і здійснить ваші мрії,

Тигр захистить, вбереже та зігріє!

Ну і не зайвими будуть щирі та креативні тости.

***

Одного разу зловив тигр чоловіка. Каже йому: — Навіть не знаю, чи то з’їсти тебе, то чи не з’їсти. Гаразд, давай так, якщо виконаєш три бажання іншої людини, то я тебе відпущу. Тигр зловив жінку і питає: — Чого б тобі хотілося? Вона без вагань відповідає: — Чоловіка. Задоволений чоловік швидко виконав побажання. Тигр знову питає: — А ще чого хочеш? Вона: — Знову хочу чоловіка … Чоловік зібрав сили і виконав друге бажання. Знову тигр цікавиться: — Яке твоє останнє бажання? Жінка: — Ще хочу чоловіка. Мужик, почувши це, закричав: — Е, тигр, їж мене швидше! Вип’ємо за те, щоб бажання і можливості завжди співпадали!

***

Прийшли якось до старця учні. Один зауважив підкову над вхідними дверима і питає: «Учитель, невже ви вірите в те, що ця залізяка до удачі?» Мудрець з посмішкою мовив: «Я в це не вірю, але підкові це не заважає приносити мені удачу». Вип’ємо за удачу. Нехай вона завжди вірить, що потрібно прийти до вас, навіть якщо ви втратили віру.

А відомий декоратор Крістіна Гусіна розповіла «ФАКТАМ», як прикрасити до Нового року свій будинок і як вибрати правильні подарунки.

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